Sharon Stone, morto il fratello Patrick: stroncato da infarto a 57 anni. Nel 2021 perse il figlioletto di undici mesi

Grave lutto per l'attrice Sharon Stone. Il fratello minore Patrick Joseph è morto domenica scorsa in Pennsylvania all'età di 57 anni per un attacco di cuore. «Rip, Rest in Peace», ha commentato l'attrice statunitense in una foto che ha condiviso su Instagram.

Il lutto

Il fratello minore dell'interprete del thriller «Basic Instinct» (1992) è morto domenica scorsa in Pennsylvania all'età di 57 anni per un attacco di cuore causato da una malattia cardiaca, secondo quanto riportato lunedì 13 febbraio dal sito di gossip TMZ. Non si sa se sia stato portato d'urgenza in ospedale o se sia stato trovato morto in casa. «È vero, ho perso mio fratello», afferma la diva di Hollywood in una clip sui social, visibilmente sconvolta.

Tra le lacrime, ha ringraziato tutti per la solidarietà ricevuta. Patrick Joseph lascia la moglie Tasha, un figlio e una figlia. «Negli ultimi anni abbiamo dovuto affrontare un'enorme perdita», aggiunge l'attrice, che chiede ai suoi 3,6 milioni di follower di «continuare a essere gentili».

Patrick Joseph era il padre di suo nipote e figlioccio River, morto per un'insufficienza d'organo nel 2021 all'età di soli undici mesi. All'epoca Sharon Stone aveva chiesto ai suoi fan di pregare per il piccolo. «Abbiamo bisogno di un miracolo», aveva scritto sui social accompagnando il post con una foto del bambino.

