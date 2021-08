Sharon Stone, la diva a Venezia con il suo stylist per «un'avventura fashion». IL POST

«Un'altra avventura fashion». Queste le parole su Instagram della diva Sharon Stone che è in vacanza a Venezia, insieme all'inseparabile stylist Paris Libby.

La 78esima Mostra del Cinema di Venezia comincerà il prossimo primo settembre, ma l'attrice ha approfittatto della calma prima della tempesta e dell'ultimo sole estivo per navigare sui canali.

La Stone appare rilassata e divertita, in barca con il vento tra i capelli e sembra godersi il suo soggiorno nella città galleggiante. Che sia già a Venezia per ricercare ourfit adatti al Festival? Per la sua "missione" di shopping, però, Sharon ha mantenuto un basso profilo: un semplice dolcevita bianco e occhialoni da sole per proteggersi dal riverbero del sole (e dai paparazzi).

A renderla una vera diva però sono i capelli al naturale e il viso struccato, che esaltano ancora di più la sua bellezza senza tempo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Agosto 2021, 16:18

