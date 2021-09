Serena Rossi saluta Jennifer Lopez al Festival di Venezia, ma la cantante la ignora per baciare Ben Affleck

Serena Rossi ha incontrato Jennifer Lopez durante il Festival del Cinema di Venezia insieme a Ben Affleck ma quello che è successo è stato piuttosto imbarazzante. La coppia che è tornata insieme dopo 20 anni è più innamorata che mai e ha sfilato sul red carpet in occasione della proiezione in anteprima del film “The last duel” di Ridley Scott.

La madrina del Festival ha voluto immortalare l'incontro con i due big molto attesi, ma dalle immagini è emerso un forte imbarazzo. Serena si è avvicinata a Jennifer che però l'ha snobbata e liquidata in pochi secondi per abbracciare subito dopo il suo Ben. Il video postato tra le storie dell’attrice napoletana è diventato virale, la Rossi si presenta come madrina, JLo la osserva diffidenza, la ignora per baciare a favor di flash e telecamere il suo compagno. Sentendosi in imbarazzo Serena fa marcia indietro: «Ok… Si amano. Mi stacco, perché mi vergogno», dice defilandosi.

Una scena che non è piaciuta ai fan dell'attrice che hanno criticato l'atteggiamento della cantante e dell'attore. Dopo la passerella ripresa dai fotografi di tutto il mondo, Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono ritagliati anche un momento di intimità subito dopo il red carpet.

