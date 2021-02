Selvaggia Roma: dal Grande Fratello al cinema impegnato con il regista più amato da Quentin Tarantino

Dal Grande Fratello al cinema impegnato: Selvaggia Roma debutta come attrice per un docu-film diretto dal regista e sceneggiatore Enzo G. Castellari. E per entrare nella parte riprenderà il vero nome Sabrina. L'ex Gieffina non aveva mai nascosto il desiderio di fare l'attrice e, appena uscita dalla Casa, ha iniziato a studiare recitazione affinacata al regista teatrale Luciano Bottaro.

Il cortometraggio (non c'è ancora un titolo definitivo) racconterà i contrasti tra la Napoli "bene" del Vomero e quella più degradata e periferica di Scampia.

«Sono da sempre innamorata di Napoli e dei napoletani che mi hanno accolto con grande affetto e calore - ha raccontato all'Adnkronos - Gli odori, i sapori e i colori di Napoli mi hanno emozionato moltissimo. Sento Napoli ormai come la mia città. Sono onoratissima di lavorare con un mostro sacro della cinematografia

italiana e internazionale come Castellari».

«Sono l'unico regista che non ha mai girato a Napoli - ha replicato Castellari - dopo aver girato il mondo intero era la chicca che mi mancava. Selvaggia è una ragazza sensibile, piena di entusiasmo e voglia di fare. Si sta impegnando molto nonostante sia una debuttante. Ha una grande voglia di ascoltare ed eseguire e per me

è anche un piacere poter dirigere una giovane promettente come lei».

In carriera Castellari ha diretto molte pellicole, tra le quali il film di guerra "Quel maledetto treno blindato" - in inglese, "Inglorious Bastards" - così amato dal regista Quentin Tarantino da farne - pur adattandolo - il tiolo del sul film "Inglorious Basterds"/"Bastardi senza gloria".

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Febbraio 2021, 19:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA