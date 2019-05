Il Selfie di Ferrente tra i guaglioni di Napoli che giocano alla camorra

ROMA - Il termine Selfie, d'ora in poi, non sarà più solo sinonimo di gesto narcisistico fine a se stesso. Grazie al film con questo titolo di Agostino Ferrente, applaudito allo scorso festival di Berlino e da domani nelle sale, l'autorappresentazione diventa un atto creativo capace di autenticità e profondità, un'azione in grado di svelare un mondo e, soprattutto, un punto di vista. Il regista di L'Orchestra di Piazza Vittorio e Le cose belle ha detto di aver voluto inquadrare «non la luna ma il dito» quando ha consegnato uno smartphone nelle mani di Alessandro Antonelli e Pietro Orlando, due sedicenni del Rione Traiano di Napoli che, non molto tempo prima, avevano visto morire un loro coetaneo. Era Davide Bifolco, ucciso nell'estate 2014 da un carabiniere che lo aveva scambiato per un latitante. Ferrente ha così offerto a loro uno strumento di riflessione e agli spettatori la possibilità di osservare lo sguardo di due ragazzi immersi in una realtà disperante. Una realtà in cui lo spaccio non è altro che un ammortizzatore sociale.

«Mi aveva colpito molto la storia di Davide, ragazzo ucciso due volte: la prima materialmente, la seconda nella memoria, visto che sui media era diventato non più vittima ma colpevole. Su questi episodi viene data la parola a sociologi, scrittori, esperti, ma non si offre quasi mai il punto di vista dei ragazzi, perciò ho affidato loro un telefonino come telecamera e li ho esortati a raccontarsi. Io, però, ero sempre presente e provocavo, facevo ripetere, guidavo». Ferrente si è preso dunque tutta la responsabilità della parola regista capace di svelare, con questo Selfie, un vero pezzo di vita di Alessandro e Pietro. C'è la loro amicizia, il loro smarrimento in mezzo a ragazzini che giocano alla camorra, il loro procedere in salita e trovarsi davanti a un muro. Un muro che impedisce non solo di raggiungere ciò che c'è fuori, ma persino di vederlo. Mercoledì 29 Maggio 2019, 05:01

