Sean Penn: «Un miliardario può comprare gli F-16 all'Ucraina e mettere fine alla guerra». Quanto costerebbe

«Basterebbe un miliardario soltanto per porre fine a questa guerra». Lo dice l'attore e attivista Sean Penn , tornato a far sentire la propria voce a sostegno dell'Ucraina con un appello lanciato su Twitter: chi ha denaro si faccia avanti. Non sarebbe naturalmente un'impresa priva di impegno, tra armare e addestrare, «ma vale la pena pensarci», scrive. E va anche oltre, qualche calcolo di budget per intraprendere l'operazione: due squadroni di F-15 o F-16 adeguato per i piloti ucraini con sole tre settimane di formazione «costerebbero ad un acquirente privato circa 300 milioni di dollari», scrive. A questi, sempre secondo l'attore e regista, basta aggiungere 200 milioni per un dispositivo missilistico di difesa, per un investimento totale di 500 milioni di dollari.

Secondo l'open source, 2 squadroni di F-15 o 16 (ovvero 12 velivoli con una tecnologia migliore dei Mig russi o dei SU) rapidamente addestrabili (3 settimane) per gli aviatori ucraini costerebbero agli acquirenti del settore privato circa $ 300 milioni. Aggiungi altri $ 200 milioni in difesa missilistica per un totale di $ 500 milioni. (1/2) — Sean Penn (@SeanPenn) 31 marzo 2022

