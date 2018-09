Scuola di polizia, nuovo film in arrivo. L'attore Steve Guttenberg lo annuncia in un tweet

Martedì 4 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La febbre da anni Ottanta sembra ancora alta. Almeno al cinema. Un altro film cult, Scuola di polizia, potrebbe essere rinfrescato da Hollywood, stando al tweet di uno degli attori protagonisti, Steve Guttenberg, che risponde con queste parole alla domanda di un fan: “il prossimo Scuola di polizia sta arrivando. Ancora nessun dettaglio, ma è in un pacco regalo già confezionato!” Del pacco in questione non si conosce molto di più. Potrebbe essere un remake o un reboot, essere ambientato nello stesso periodo o ai giorni nostri.E se ai millennials la saga cinematografica dirà poco o nulla, per i nati negli anni Settanta, la nostalgia è dietro l'angolo. Scuola di polizia, genere comico-demenziale, ha fatto il suo esordio sul grande schermo nel 1984 e si è concluso dieci anni dopo con 7 capitoli all'attivo. Uomini e donne della forze dell'ordine americane, da sempre rappresentati al cinema come muscolari e risolutivi dei crimini più difficili, per la prima volta vengono ridicolizzati, dipinti in maniera goffa come un gruppo di disadattati, tra sketch e battute a raffica. Guttenberg, star della serie, interpretava il più intraprendente tra le reclute, l'ex-furfantello Mahoney, ma sono entrati nell'immaginario dei fan della serie anche altri personaggi, come il rumorista Larvell Jones, l'esaltato Tackleberry, il cui interprete David Graf è morto qualche anno fa, così come l'ex-giocatore di football americano Bubba Smith (recitò anche ne Il silenzio dei prosciutti di Ezio Greggio), l'indimenticabile colosso Moses Hightower e lo stralunato comandante Lassard (George Gaynes morto all'età di 99 anni).Nessuno degli attori di Scuola di polizia, con la fine della serie ebbe lo stesso successo, ad eccezione della sexy recluta, interpretata da Kim Cattrall, che moltiplicò la sua popolarità con Samantha in Sex and the City.