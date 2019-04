Scarlett Johansson e la rivelazione choc: «Ho rischiato di morire come Lady Diana»

di Emiliana Costa

e la rivelazione choc: «». La protagonista di Avengers EndGame avrebbe appena vissuto una brutta esperienza che, a suo dire, le avrebbe potuto costare la vita.Dopo una trasmissione, l'attrice è uscita dal retro per evitare i paparazzi. Scarlett Johansson è salita a bordo di una macchina con autista, con due persone del suo staff.L’autista della Johansonn ha dunque accelerato, spaventando gli occupanti della macchina. A tal punto che l'attrice ha chiesto all'autista di deviare il percorso e dirigersi alla prima stazione di polizia.Al sito, Scarlett Johansson avrebbe affermato: «I paparazzi si comportano sempre più pericolosamente, perseguitano e molestano le persone che stanno fotografando., le leggi non sono mai state modificate per proteggere gli obiettivi dai paparazzi. Molti paparazzi hanno un passato criminale e compiono atti criminali per riuscire a fotografare chi vogliono. Ieri, dopo aver lasciato il Jimmy Kimmel Show, sono stata seguita da 5 macchine piene di uomini con i finestrini oscurati che correvano e mettevano a rischio altri automobilisti e pedoni per potermi seguire per scoprire dove alloggiavo per poi perseguitare me e mia figlia minore per tutta la durata del mio soggiorno».