Sandra Milo: «La dolce vita era magia ma io guardo al futuro»

Ama il fantasy e la fantascienza, si annoia con la tv, non segue la politica. E il cinema, di cui è stata protagonista negli anni prima e dopo la Dolce Vita di Fellini, lo ama ancora. Anche se per troppo tempo l'ha dimenticata. A 85 primavere, di cui sessanta trascorse sui set, Sandra Milo riceve finalmente un premio alla carriera, l'Apollo d'oro, che le sarà consegnato questo weekend dal Santa Marinella Film Festival.Perché il premio arriva solo ora?«Sono una che queste cose non le ha mai cercate. Peccando di orgoglio, pensavo che un premio non andasse sollecitato, che dovesse arrivare spontaneamente. Ma non e così».Che ricordi ha della Santa Marinella del cinema?«Durante la Dolce Vita era una meta elitaria. Andavo a trovare Rossellini nella sua villa, c'erano anche tutti i De Sica. Era una casa frequentata da intellettuali, ma anche da grandi banchieri».Il cinema adesso le piace?«Preferisco la sala alla tv. Cerco di andarci di sera, di giorno non mi va. Ma ormai esco pochissimo».L'ultimo film che l'ha emozionata?«Non ci sono più storie che mi colpiscono. Il cinema di oggi è ossessionato dal realismo. Manca la magia, la voglia di credere nelle cose speciali, nel miracolo, nell'eccezionale. Mi piacerebbe che si facesse più fantasy, o magari fantascienza...».Prego?«Sono generi che mi piacciono tanto. Sono cresciuta con le favole che mi raccontava mia nonna...».E la tv? Lei che ne ha fatta tanta, che ne pensa?«La uso solo per guardare le partite. Ai mondiali sto tifando per l'Argentina e per l'Uruguay, che gioca molto bene. Poi mi piacciono i tg. E Amici di De Filippi, perché alimenta la favola».Negli anni 80 è stata un'attivista socialista. Oggi segue la politica?«No. La politica mi piaceva quando c'erano degli ideali, quando si credeva veramente di poter cambiare il mondo, di dare casa, lavoro, dignità a tutti. Senza gli ideali è un business come gli altri, un lavoro in cui bisogna far quadrare i conti. La politica, prima, era più umana».Chiudere i porti ai migranti: necessario o inumano?«Non me ne parli. È una sofferenza senza fine, un dolore grandissimo. Come si può abbandonare la gente cosi? Come si può lasciarla morire da sola, nel buio, nel mare? Questa politica è disumanizzata. Sa cosa faccio io?».Cosa?«Nel mio piccolo ho fatto un voto. Ho smesso di mangiare pesce, per tutti i morti caduti nel Mediterraneo».Rimpiange qualcosa del suo passato?«Niente. È stato meraviglioso. Ma io guardo al futuro. E nonostante tutte le incertezze di oggi, penso che sarà ancora più bello. Io ci credo».