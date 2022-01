Sag Awards 2022, i film, le serie tv e gli attori nominati

L'anno è appena cominciato, ma già fioccano candidature e premi. Dopo i Golden Globes, stavolta è ora dei Sag Awards 2022, le cui nomination sono state diffuse nelle ultime ore. In un video pubblicato su Instagram le attrici Rosario Dawson e Vanessa Hudgens hanno annunciato i film, le serie tv e gli attori finalisti, che domenica 27 febbraio si contenderanno i tredici ambitissimi premi.

Grande soddisfazione per House of Gucci di Ridley Scott, in testa, a pari merito con Il Potere del Cane, con tre candidature, tra cui miglior cast (insieme a Belfast, Una famiglia vincente – King Richard, Don't Look Up e Coda), migliore attrice (Lady Gaga) e miglior attore non protagonista (Jared Leto). Delusione invece per West Side Story di Steven Spielberg, candidato solo con Ariana deBose in qualità di migliore attrice non protagonista.

Per quanto riguarda il mondo degli attori, nella categoria di migliore attrice protagonista troviamo non solo Lady Gaga, ma anche Jessica Chastain, Olivia Colman, Jennifer Hudson e Nicole Kidman, mentre Javier Bardem, Benedict Cumberbatch, Andrew Garfield, Will Smith e Denzel Washington si sfideranno per vincere il Sag Award per il miglior attore maschile. Tra gli attori favoriti rimasti a bocca asciutta troviamo poi Leonardo DiCaprio (Don't Look Up), Peter Dinklage (Cyrano) e Kristen Stewart, rimasta esclusa dalla rosa di finalisti nonostante la lodevole interpretazione in Spencer nei panni di Lady Diana.

In quanto a serie tv, tra i finalisti spicca Squid Game di Netflix, la prima serie non in inglese (e la prima sudcoreana) a essere candidata ai Sag Awards 2022. Lo show ha conquistato posti nelle cinquine anche per Lee Jung-jae e Jung Ho-yeon, rispettivamente miglior attore e miglior attrice in una serie drammatica. Per completezza riportiamo l'elenco di tutti i finalisti, suddivisi per categorie.

SAG AWARDS 2022, LE NOMINATION PER IL CINEMA

Miglior cast

Belfast

CODA

Don’t Look Up

Una famiglia vincente – King Richard

House of Gucci

Miglior attore protagonista

Javier Bardem – Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch – Il potere del cane

Andrew Garfield – tick, tick… Boom!

Will Smith – Una famiglia vincente – King Richard

Denzel Washington – The Tragedy of Macbeth

Miglior attrice protagonista

Jessica Chastain – Gli occhi di Tammy Faye

Olivia Colman – La figlia oscura

Lady Gaga – House of Gucci

Jennifer Hudosn – Respect

Nicole Kidman – Being the Ricardos

Miglior attore non protagonista

Ben Affleck – The Tender Bar

Bradley Cooper – Licorice Pizza

Troy Kotsur – CODA

Jared Leto – House of Gucci

Kodi Smith-McPhee – Il potere del cane

Miglior attrice non protagonista

Caitriona Balfe – Belfast

Cate Blanchett – Nightmare Alley – La fiera delle illusioni

Ariana DeBose – West Side Story

Kirsten Dunst – Il potere del cane

Ruth Negga – Due donne – Passing

Migliori controfigure

Black Widow

Dune

Matrix Resurrections

No Time to Die

Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli

SAG AWARDS 2022, LE NOMINATION PER LA TV

Miglior attore in un tv movie o miniserie

Murray Bartlett – The White Lotus

Oscar Isaac – Scene da un matrimonio

Michael Douglas – Dopesick

Ewan McGregor – Halston

Evan Peters – Omicidio a Easttown

Miglior attrice in un tv movie o miniserie

Jennifer Coolidge – The White Lotus

Cynthia Erivo – Genius: Aretha

Margaret Qualley – Maid

Jean Smart – Omicidio a Easttown

Kate Winslet – Omicidio a Easttown

Miglior cast in una serie commedia

The Great

Hacks

The Kominsky Method

Only Murders in the Building

Ted Lasso

Miglior attore in una serie commedia

Michael Douglas – The Kominsky Method

Brett Goldstein – Ted Lasso

Steve Martin – Only Murders in the Building

Martin Short – Only Murders in the Building

Jason Sudeikis – Ted Lasso

Miglior attrice in una serie commedia

Elle Fanning – The Great

Sandra Oh – The Chair

Jean Smart – Hacks

Juno Temple – Ted Lasso

Hannah Waddingham – Ted Lasso

Miglior cast in una serie drammatica

The Handmaid’s Tale

The Morning Show

Squid Game

Succession

Yellowstone

Miglior attore in una serie drammatica

Brian Cox – Succession

Billy Crudup – The Morning Show

Kieran Culkin – Succession

Lee Jung-jae – Squid Game

Jeremy Strong – Succession

Miglior attrice in una serie drammatica

Jennifer Aniston – The Morning Show

Jung Ho-yeon – Squid Game

Elisabeth Moss – The Handmaid’s Tale

Sarah Snook – Succession

Reese Whiterspoon – The Morning Show

Migliori controfigure

Cobra Kai

The Falcon and the Winter Soldier

Loki

Omicidio a Easttown

Squid Game

