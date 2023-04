Ryuichi Sakamoto, morto il musicista e compositore giapponese: vinse l'Oscar nell'87 con 'L'ultimo imperatore' di Bertolucci

Il musicista e compositore giapponese Ryuichi Sakamoto è morto all'età di 71 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. Lo ha reso noto la sua agenzia, a distanza di qualche giorno dalla scomparsa, avvenuta martedì.

Christo Jivkov, morto l'attore star del film di Mel Gibson "La Passione di Cristo"

Ada d'Adamo, morta a 55 anni la scrittrice candidata al Premio Strega con "Come d'aria"

Chi era Ryuichi Sakamoto

Addio all'ultimo imperatore della musica, all'uomo che con le sue memorabili melodie e con le sue tessiture esili e raffinate ha scritto e prodotto alcune delle musiche più belle degli ultimi cinquant'anni. Ryuichi Sakamoto è morto all'età di 71 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. Lo ha reso noto la sua agenzia, a distanza di qualche giorno dalla scomparsa, avvenuta martedì.



Nato a Nakano il 17 gennaio 1952, tastierista-prodigio della Yellow Magic Orchestra, quindi compositore di ambiziose opere multimediali e di colonne sonore, Sakamoto è stato un pioniere impareggiabile delle contaminazioni tra musica tradizionale d'Oriente e avanguardie elettroniche occidentali. Pochi come lui sono riusciti a spaziare tra generi diversi senza perdere la propria bussola artistica: dal pop alla dance, dall'ambient alla bossa nova, dall'etnica alla classica. La sua forza creativa, scevra da compromessi, non ha mai cavalcato altresì le pulsioni intellettuali dei suoi contemporanei, conservando originalità e coerenza senza trasformarsi in cliché.





Sakamoto ha vinto premi internazionali - oltre all'Oscar, un Grammy e un Bafta - per il suo lavoro come artista solista e come membro della Yellow Magic Orchestra. Il suo primo lavoro cinematografico di rilievo, "Furyo" di Oshima Nagisa, risale al 1983: una scommessa vinta non solo sul piano musicale, grazie soprattutto alla canzone "Forbidden colours" (composta e interpretata con David Sylvian, ex-cantante dei Japan): nel film di Nagisa Oshima, Sakamoto ha anche esordito come attore, rivelando doti non comuni mentre, racchiuso in una maschera gelida e morbosa, si contrapponeva sul grande schermo a David Bowie (coprotagonista del film).



La sua capacità di accogliere le sollecitazioni più disparate, coniugando influenze occidentali e tradizioni orientali, è stata messa a frutto poi nel cinema da registi come Ōshima Nagisa, Brian De Palma, Volker Schlöndorff, Pedro Almodóvar oltre che Bertolucci, grazie al quale è diventato il primo giapponese a conquistare un Oscar, per la colonna sonora de "L'ultimo imperatore", e per il quale ha scritto anche le musiche di "Il tè nel deserto" e "Piccolo Budda".

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Aprile 2023, 17:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA