Russell Crowe (Il Gladiatore) diventa ambasciatore di Roma: l'attore riceverà l'onorificenza in Campidoglio

Da gladiatore ad ambasciatore di Roma, il passo non è stato breve, per l'attore neozelandese Russell Crowe, che nel 2000 diede vita al personaggio immortale del generale Massimo Decimo Meridio, in cerca di riscatto da una vita crudele. Venerdì prossimo, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, insignirà l'attore e regista di un'onorificenza per essersi fatto Ambasciatore di Roma nel mondo.

L'Oscar di Roma

Per Russell Crowe sarà una settimana ricca di impegni a Roma, ospite della manifestazione Alice nella Città, seziona autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma. Venerdì prossimo, infatti, in Campidoglio, nell'aula Giulio Cesare, riceverà una targa in argento che riproduce Palazzo Senatorio, non prima di aver incontrato privatamente il sindaco nel suo studio nella Sala dell'Orologio per l'affaccio tradizionale, dal balcone della Torre di San Niccolò V per ammirare il panorama sui Fori.

Masterclass all'Auditorium

Sabato 15 ottobre, all'Auditorium Conciliazione parteciperà ad un incontro con il pubblico, in cui potrà ripercorrere la sua ricca carriera cinematografica, raccontando i suoi film più importanti, e sono tanti: dal Gladiatore, che gli portò la vittoria dell'Oscar a A beautiful mind, da L.A. Confidential a American Gangster, passando per Padri e figli diretto da Gabriele Muccino. Anche la manifestazione Alice nella città, gli conferirà un altro premio speciale.

Film da regista

Con l'occasione della Festa del cinema, Crowe ha scelto Roma, per il lancio mondiale di Poker Face, il suo secondo film da regista, un thriller diretto e interpretato con Liam Hemsworth, che sabato 16 ottobre sarà proiettato in anteprima mondiale nel programma di Alice nella Città e della Festa del Cinema.

