Ron Howard in Tredici vite: «In quel salvataggio nella grotta c'è lo spirito di tutti i miei film»

di Alessanda De Tommasi

Colin Farrell nuota a stento ma si è (letteralmente) gettato a capofitto nel film “Tredici vite”, dal 5 agosto su Prime Video, durante il quale ha sofferto di svariati attacchi di panico sott’acqua. Perché si sia sottoposto a una simile volontaria tortura è semplice: rendere omaggio a una storia vera di straordinario coraggio. Diretto da Ron Howard, il dramma ripercorre la vicenda di una squadra di calcio giovanile e del suo allenatore: il gruppo, intrappolato a causa di un temporale improvviso in una grotta in Thailandia, è stato miracolosamente tratto in salvo nel 2018 grazie a un’operazione internazionale congiunta con oltre diecimila volontari. «Ho sentito il peso e l’onore – ha spiegato il 46enne attore irlandese, che interpreta il sub John Volanthen – di portare sullo schermo questo racconto. Non si tratta solo di mostrare la bravura e la dedizione dei sommozzatori britannici professionisti accorsi sul luogo ma di omaggiare la popolazione locale. In un momento di enormi divisioni in tutto il mondo assistere alla convergenza di un impegno globale vuol dire elogiare l’armonia e la collaborazione. Certo, ogni giorno m’immergevo e questo pensiero non calmava i nervi perché sott’acqua non hai controllo di tutto e devi convivere con i tuoi limiti». Gli stessi timori li condivide il collega Joel Edgerton che presta il volto al dottor Richard Harris: «Sono diventato papà dei miei gemelli durante il progetto e questo ha amplificato il senso di responsabilità che già sentivo fortissimo sul set. Pensavo di sapere molto sulla faccenda, ma molti dettagli non sono stati condivisi all’epoca con il pubblico, quindi mi sono ritrovato emotivamente sopraffatto».

Il motivo risiede in parte nel tocco umano che Ron Howard ha aggiunto alla cronaca: «I miei film preferiti – confessa il regista – sono quelli in cui la gente unisce le forze e ottiene risultati incredibili. Questa vicenda dal respiro universale porta alla luce lo spirito indomito thailandese: a differenza di situazioni simili, stavolta si mobilitano tutti su base volontaria, non solo chi per lavoro si occupa di salvataggi. In tre giorni intensissimi il livello di eroismo è altissimo, non solo nei tunnel della grotta di Tham Lang, ma sulle montagne, e io ho voluto trasporlo sullo schermo per rendere omaggio a questi sforzi sovrumani». «Ci siamo lasciati guidare da integrità e onestà – conclude Viggo Mortensen, nei panni di Richard Stanton – per rendere onore ad ogni singola persona coinvolta».

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Agosto 2022, 06:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA