Fast&Furious 10 sbarca a Roma: la saga non teme le buche. Attesi Vin Diesel e Jason Momoa

Non temono le buche di Roma le corse d’auto soprattutto quando si tratta di un set cinematografico. Sbarca nella Capitale la saga sui motori «Fast & Furious» arrivata al capitolo numero 10. Le riprese del film, con protagonista Vin Diesel, approdano anche nella città eterna che torna a essere la Hollywood sul Tevere degli anni d’oro. Il cast si arricchisce inoltre di un’altra super star, Jason Momoa, il cui arrivo è atteso a breve insieme allo storico protagonista.

Dalla mezzanotte di oggi, e fino alla mezzanotte di sabato, per quattro giorni le strade del centro diventeranno set per le avventure a tutta adrenalina di «Fast & Furious». Già transennate alcune delle strade coinvolte, da Lungotevere Aventino a via del Teatro Marcello, passando per via de' Funari, via degli Astalli, piazza Campitelli. Una dozzina in tutto le strade interessate dalle limitazioni. Nei giorni seguenti, il set si sposterà anche ai Castelli romani: il 16 e 17 maggio le riprese interesseranno le vie di Genzano.

Il centro di Roma scelto ancora una volta come set di una mega produzione action come fu per «Mission Impossible 3» con Tom Cruise o per un'altra storica corsa tra i vicoli nel cuore della città e sulle banchine del lungotevere con al volante Daniel Craig alias James Bond, nel film «Spectre». Entrato anche nel Guinness dei Primati come l'inseguimento automobilistico più costoso di sempre per il costo delle supercar utilizzate: una Aston Martin DB10, guidata da 007, e una Jaguar C-X75.

Ma anche «Angeli e demoni» omaggiò le meraviglie storiche della Capitale, con un intrepido Tom Hanks a caccia di opere d'arte per risolvere il mistero e salvare la Città del Vaticano da un'esplosione catastrofica. In realtà nei giorni delle riprese il rischio maggiore per il film lo corse proprio l'attore protagonista che inciampò rovinosamente sui sampietrini. «Roma è stupenda, ma che fatica correre tutto il giorno su quei sampietrini sconnessi» raccontò poi Hanks.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Maggio 2022, 18:21

