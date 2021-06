Roma, Festa del Cinema: Tarantino e Burton i primi due colpi

In attesa dell'inizio del Festival di Cannes, versione estiva (in luglio), e di conoscere il programma della Mostra del Cinema di Venezia (che si svolgerà dal 1° all'11 settembre), la Festa del Cinema di Roma annuncia alcuni tra i bocconi più ghiotti che offrirà al suo pubblico dal 14 al 24 ottobre: Quentin Tarantino e Tim Burton saranno all'Auditorium per ricevere il premio alla carriera e partecipare agli Incontri Ravvicinati, raccontando (anche) del loro legame speciale col cinema italiano. «C'è stato un momento della mia vita in cui guardavo qualsiasi film italiano, e ho dedicato gli anni migliori della mia carriera a realizzare la mia versione di questi film», ha commentato il regista di Pulp Fiction, mentre Burton ha citato Federico Fellini, Mario Bava e Dario Argento come «importanti fonti di ispirazione nella mia vita».



La sedicesima edizione della Festa, nuovamente diretta da Antonio Monda (dopo due mandati triennali), ospiterà anche un incontro con la scrittrice londinese Zadie Smith, la retrospettiva dedicata al cineasta americano Arthur Penn e l'anteprima di The Pursuit of Love, debutto alla regia dell'attrice Emily Mortimer. «L'aver tenuto alta la bandiera della Festa l'anno scorso, in un momento molto difficile per il Covid-19, ci ha premiato enormemente», ha sottolineato il direttore artistico, che ha aggiunto: «Lavoriamo per fare una Festa al 100% in presenza, perché la Festa, per definizione, vuole condivisione e assembramento».

Bisognerà però aspettare per capire come gestire la capienza delle sale in base all'evoluzione della pandemia. Intanto il direttore generale Francesca Via ha annunciato il ritorno del villaggio e dell'area food di fronte all'Auditorium, un maggior numero di ospiti internazionali e un nuovo sistema di biglietteria elettronica («come quello usato alla Mostra di Venezia, che ha funzionato molto bene»), potendo contare su un budget di 4 milioni di euro.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Giugno 2021, 08:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA