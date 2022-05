Roma, arriva l'evento di HipHopCineFest.org: una due giorni dedicata ai giovani. Ecco quando

Proiezioni, musica, ospiti e molto altro. Il 21 e 22 maggio al Nuovo Cinema Aquila, in località Pigneto, a Roma ci sarà un evento imperdibili, targato hiphopcinefest.org. Nella due giorni sarà dato largo spazio ai giovani, il vero fulcro dell'evento: saranno loro i protagonisti della conferenza sul cinema under 25, con produttori ed esponenti dell’audiovisivo italiano ed esponenti studenteschi de La Sapienza e Istituto CineTv Rossellini.

Inoltre, sono previste quattro slot di proiezioni divisi in due fasce orarie diverse, un programma ricco di conferenze che spaziano dall’analisi storico sociale dell’evoluzione hip hop nel mondo con ospiti del calibro di Danno (Rapper romano Colle der Fomento), Rob Schwartz (regista e distributore musicale Who?MagTV USA), all’analisi della questione di genere nel rap, con Wissal Houbabi (attivista, performer) e Vaitea (Mc – Dj – Pioneer); si parlerà inoltre di cinema indipendente e dei graffiti come rappresentazione cinematografica Ice One (Dj – Pioneer) , Bol (Graffiti artist , Pioneer). Le attività a latere saranno l’Art Expo che si terrà in entrambe le giornate a cura di a.Dna ed un tour di street art per il Pigneto a cura di Murilab.

Al termine della prima giornata si terrà un after party con tante sorprese e attività presso il locale Sapore sito in località Pigneto, mentre al termine della seconda giornata si terrà il momento delle premiazioni: di 106 film selezionati per le categorie Feature Film, Fiction Short, Documentari Lunghi e Corti, Best of the web/experimental e Videoclip, un solo progetto a categoria otterrà il riconoscimento. Non mancheranno anche qui però le sorprese, con qualche menzione speciale e tanti registi finalisti presenti sia nazionali che internazionali.

Per info visitate il sito: https://hiphopcinefest.org/

