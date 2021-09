Roberto Benigni a Venezia riceve il Leone d'oro alla carriera: «Lo dedico alla mia Nicoletta»

Venezia 78, si comincia. Alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella - accolto calorosamente da applausi e standing ovation - e del ministro della Cultura Dario Franceschini, con Roberto Benigni Leone d'oro alla carriera mattatore ha preso il via la Mostra del cinema di Venezia che l'11 settembre da un giuria presieduta dal coreano Bong Joo-ho, il regista Oscar per Parasite assegnerà il Leone d'oro 2021. «A Mattarella voglio bene la vorrei abbracciare rimanga qualche anno in più», ha esordito Benigni. E ancora: «Leone? Mi meritavo un micino», scherza l'inarrestabile attore toscano spiegando che quando l'ha saputo ha «fatto passi di rumba, nudo però».

Emozionatissimo, Benigni ha ricevuto il Leone alla carriera accolto da una standing ovation del pubblico. «Non è emozione è di più - dice - è un sentimento d'amore quello che provo e che vorrei restituire, rendere decuplicato». Poi la commovente dedica finale: «Il leone non posso che dedicarlo a Nicoletta: è il suo. Io mi prendo la coda, le ali sono le tue talento mistero fascino femminilità. Emani luce. Amore a prima vista, anzi a eterna vista». Tra i presenti anche Luca Guadagnino e Jane Campion che entra mano nella mano con Nicoletta Braschi. «Di Roberto benigni c'è bisogno», ha detto Campion salendo sul palco, «anima innocente che ci riporta alla gioia di essere vivi e innamorati. A casa Benigni il Leone sarà un animale domestico condiviso con Nicoletta, la sua Beatrice».

Sarà un'edizione di grandi aspettative per la selezione con film attesissimi (dal sold out Dune di Denis Villeneuve al nuovo Sorrentino È stata la mano di Dio) e per l'atmosfera che si respira al Lido tornato affollato di accreditati, 9mila da tutto il mondo rispetto ai 'coraggiosi' 6mila dello scorso anno in piena pandemia, che spinge a credere che il cinema da qui può ripartire davvero. Se siano due settimane di 'bolla' (come se si concentrassero qui i fanatici irriducibili della sala mentre il box office langue) lo si scoprirà successivamente quando l'arrivo nelle sale dei film che tutti attendono sarà alla prova del botteghino.

