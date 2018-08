Robert Redford si ritira, dice addio dalle scene

Lunedì 6 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Robert Redford dice addio alle scene. L'attore, che ha da poco compiuto 81 anni, ha detto che andrà in pensione dopo il suo ultimo film 'The Old Man and The Gun'.Robert Redford è uno degli attori più importanti e amati del cinema americano, di questi ultimi 40 anni. Una carriera lunghissima, ricca di film che hanno fatto veramente la storia del cinema. Tra i più famosi ricordiamo A piedi Nudi nel parco con Jane Fonda, La Stangata con Paul Newman. Poi ha interpretato anche Il grande Gatsby, tratto dall'omonimo romanzo di Francis Scott Fitzgerald, il thriller I tre giorni del Condor e Tutti gli uomini del presidente di Alan J. Pakula, tratto dal famoso Scandalo del Watergate dove interpreta, insieme a Dustin Hoffman, uno dei due giornalisti che diede inizio a questo scandalo. Poi nel 1993 interpreta un affascinante miliardario in Proposta indecente di Adrian Lyne con Demi Moore e Woody Harrelson.