Rivoluzione Brizzi con Bla bla baby: «Non è la solita commedia»

In Bla Bla Baby di Fausto Brizzi c'è l'aspirazione ad una commedia fuori dagli schemi. Per lo meno quelli italiani, a cui gli spettatori, sono fin troppo abituati e forse un po' stanchi. Brizzi guarda alla commedia americana anni Ottanta: un po' Mamma, ho perso l'aereo e un pò di Senti chi Parla, ma senza dimenticare il cinismo più recente di Ted, dove l'orsetto dialogava, parolacce annesse, con il personaggio di Mark Whalberg. Il regista del cult, Notte prima degli esami, aggiorna la sua filmografia con una commedia sui generis, dove i protagonisti sono i bambini, dalle idee molto chiare e grande loquacità. Il merito è di un omogenizzato alla platessa, realizzato con ingredienti sconosciuti, che se ingerito consente di comprendere il linguaggio incomprensibile dei neonati.

E' ciò che accade a Luca, interpretato da Alessandro Preziosi, bidello in un asilo nido di un'azienda privata del green tech, uomo affascinante di mezza età, che invaghitosi di una giovane madre in carriera, Matilde Gioli, cerca di giocare d'anticipo, interpetando le parole di suo figlio, Martino, che capisce solo lui. Le sue, come di tutti i piccoli ospiti dell'asilo, con cui s'instaura un rapporto di complicità e tenerezza. Insieme a Luca, le colleghe Celeste (Maria Di Biase) e Doriana (Chiara Noschese), alle prese con i piccoli dei dipendenti della Green Light, il cui AD è l'avvenente e furbo, Cristiano Caccamo. Luca, compreso il potenziale dirompente di questo suo dono, cerca la sponda nel suo amico d'infanzia, e scienziato, Massimo De Lorenzo, per creare un'app veramente innovativa, Bla Bla Baby, con cui tradurre i mugugni di bambini in parole.

"L'idea del film (in sala dal 7 aprile) è venuta a mia moglie, che mi ha detto perché non fai una specie di Ted, ma con i neonati veri. Ho scritto un soggetto, poi sceneggiatura, ma non sapevo se sarei stato in grado di girare il film. Ci voleva un pò di follia, e ho potuto vedere il film finito solo dopo un anno per tutto il lavoro di post produzione sul dialogo dei bambini. Come con i cartoon il film è stato prima doppiato e non c’era margine di improvvisazione" ha considerato Fausto Brizzi, nella conferenza stampa di presentazione di Bla Bla Baby, per il quale “più che un film, è stato un documentario, perché lo abbiamo girato con uno stile di ripresa diverso dal solito, come se fosse un documentario del National Geographic, perché non si sapeva mai quando il neonato avrebbe riso o fatto un gesto. Infatti tutta la recitazione del cast è stata assecondata ai loro tempi".

Guardando Bla bla baby, non si può non pensare al cult Senti chi Parla, commedia con John Travolta, in cui il pensiero dei bambini veniva doppiato da adulti, nell'originale da Bruce Willis, in Italia da Paolo Villaggio. "In realtà più che Senti chi parla? pensavamo a quel tipo di film anni 80, Mamma mia, Beethoven. Quel che è certo è che probabilmente questo non somiglia a nessuno dei miei precedenti…e se volessero farne un secondo sicuramente, alzerei il tiro.

"Ormai sono padre da circa 27 anni, i miei figli hanno imparato molto presto a non prendermi sul serio, visto che sono sempre stato un padre che scherza molto. Devo dire che non è stato facile la gestione dei bambini sul set, ma non comunicando facilmente con me stesso, mi sono invece trovato bene nel comunicare con loro. E poi ognuno di noi s’improvvisava educatore e calmiere”, ha aggiunto Alessandro Preziosi raccontando della sua esperienza da protagonista, al fianco di Matilde Gioli, attrice sempre richiesta sia dal cinema che dalle serie tv.

"E’ stato un progetto importante, ma io ancora non sono mamma, quindi per me è stata una cosa nuova, anche se ho cresciuto i miei fratelli più piccoli; guardare i bambini è una grande ispirazione attoriale, hanno una leggerezza nel muovere il viso, che ti fanno venir voglia di alleggerire le nostre sovrastrutture nella recitazione" spiega l'attrice.

"Figli non ne ho e ne vorrei tantissmi, magari vediamo con Matilde…" scherza Cristiano Caccamo, che nel film interpreta per la prima volta un personaggio negativo, "soprattutto ero contento di fare il cattivo, ma con questa faccia da buono…".

