Ritorno al futuro, Michael J. Fox riabbraccia Christopher Lloyd per una buona causa: ecco come sono diventati

Ascolti Tv 4 marzo 2020, visto e rivisto ma è sempre Pretty Woman

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Marzo 2020, 14:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I protagonisti diinsieme per una buona causa.si sono mostrati insieme sui social strappando un sorriso a milioni di fan in tutto il mondo. Il film cult anni Ottanta ha fatto sognare e divertire intere generazioni. Il giovanissimo Michael J. Fox a bordo di una macchina del tempo costruita dal sui generis scienziato Lloyd riusciva a viaggiare nel passato e nel futuro.La carriera di Michael J. Fox ha subito una brusca frenata a causa del Morbo di Parkinson che affligge l'attore da molti anni. Una battaglia difficile che alcuni danno per persa, ma ecco che sui social appare sorridente e abbracciato all'amico scienziato, come ai vecchi tempi. Una reunion organizzata in occasione di un torneo di beneficenza della Fondazione Michael J. Fox, che punta a trovare una cura per il«Andare a 88 miglia all'ora per una serata di poker», scrive l'81enne Lloyd. «Tutto con te», gli fa eco il 58enne Michael. Tanto è bastato per riportare alla memoria degli utenti dei social il film del 1985 diretto daUscito nelle sale cinematografiche riuscì a incassare ben 381 milioni di dollari.La sua colonna sonora ancora oggi accompagna molti eventi, mentre immagini e citazioni continuano a sopravvivere tra giovani e meno giovani. In momenti difficili come questo alcuni abbracci possono fare la differenza.