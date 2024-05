Richard Sherman morto a 95 anni, Disney in lutto: addio al compositore delle colonne sonore di Mary Poppins e Il libro della giungla

di Redazione web

Richard Sherman, lo scrittore delle colonne sonore più celebri della storia del cinema d'animazione come «Mary Poppins» e «Il libro della giungla», è morto all'età di 95 anni a Beverly Hills. La notizia è stata annunciata dalla Disney, che ha ricordato l'incredibile contributo del compositore alla magia dei suoi film.

La carriera con il fratello Robert

Richard Sherman e suo fratello Robert, morto nel 2012, hanno lavorato come compositori per la Disney tra il 1960 e il 1973. Durante questo periodo, hanno scritto più di 200 canzoni per 27 film e oltre 20 produzioni televisive. Il loro lavoro ha dato vita a melodie indimenticabili che hanno segnato l'infanzia di generazioni di spettatori. Tra le loro opere più celebri si annoverano canzoni iconiche come "Supercalifragilistichespiralidoso" da «Mary Poppins» e "The Bare Necessities" da «Il libro della giungla».

L'eredità

La Disney ha definito Richard Sherman come un «elemento chiave» nella «cerchia ristretta di talenti creativi» del fondatore Walt Disney.

