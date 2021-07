Richard Donner morto a 91 anni, addio al regista papà dei "Goonies" e di "Superman"

È stato il regista del primo "Superman" con Christopher Reeve, "I Goonies" e i quattro film della saga di "Arma letale" con Mel Gibson. Richard Donner, icona del cinema si è spento lunedì 5 luglio all'età di 91 anni. A darne notizia è la moglie, la produttrice cinematografica Lauren Shuler Donner.

Nato a New York il 24 aprile 1930, la sua longeva carriera ha preso il via nei panni di attore. Intorno ai 30 anni esordì alla regia dirigendo spot pubblicitari. Il suo primo film per il grande schermo fu "Il leggendario X-15" (1961), con la partecipazione di Charles Bronson, un dramma militare a basso costo che però non ottenne un gran successo, e per questo Donner decise di lavorare in televisione, dirigendo in seguito numerosi episodi di celebri serie come "Ai confini della realtà", "Il fuggitivo", "Kojak" e "Cannon". Solo nel 1978 che il regista ottiene la consacrazione a lungo perseguita e il primo grande successo commerciale: dirige Marlon Brando, Gene Hackman e Christopher Reeve in "Superman". Ispirato alla storia del celebre fumetto di Jerry Siegel e Joe Shuster, il film vede il giovane "Superman" arrivare sulla Terra e procurarsi un lavoro. Nel 1980 firma "I ragazzi del Max's bar" e nello stesso anno (benché non accreditato) è uno dei realizzatori di "Superman II". Di lì, numerosi successi tra cui “Arma letale” e il sequel 2,3 e 4 e di seguito torna a lavorare in tv, girando episodi della serie "I racconti della cripta".

Sul finire degli anni Novanta Donner dà priorità alla televisione, curando la produzione di serie televisive e pellicole, quali "X Men" del 2000, per poi tornare dietro la macchina da presa con "Timeline - Ai confini del tempo" (2003), tratto dal romanzo di Michael Crichton, e "Solo 2 ore" (2006) con Bruce Willis. A concludere la sua carriera, il fortunato “X-Men origins: Wolverine", co-prodotto nel 2009.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Luglio 2021, 14:44

