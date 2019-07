PINOCCHIO di Matteo Garrone, il video dell'intervento a Ciné 2019

L’intervento di Matteo Garrone e Roberto Benigni a Ciné - Giornate di Cinema Riccione 2019 per presentare il film Pinocchio.

PINOCCHIO, una coproduzione internazionale Italia/Francia, è prodotto da Archimede con Rai Cinema e Le Pacte, con Recorded Picture Company, in associazione con Leone Film Group, con il contributo del MiBAC – Direzione Generale Cinema – e di Eurimages, in associazione con Unipol Banca, con il sostegno della Regione Toscana – Toscana Promozione, con il contributo della Regione Puglia, con il sostegno della Regione Lazio – Avviso pubblico produzioni cinematografiche. Il film uscirà nelle sale italiane il 25 dicembre 2019 distribuito da 01 Distribution. Mercoledì 3 Luglio 2019, 18:44

