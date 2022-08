Renato Pozzetto, paura per l'attore: ricoverato in ospedale per un malore L'attore ricoverato da quattro giorni dopo un malore, ma le sue condizioni sono in lento ma graduale miglioramento







di Redazione web Paura per Renato Pozzetto. L'attore 82enne, dopo aver accusato un malore, è ricoverato in ospedale a Varese da quattro giorni. Renato Pozzetto ricoverato in ospedale Renato Pozzetto si trova ricoverato all'ospedale Circolo di Varese da venerdì scorso, 12 agosto. A darne notizia sono alcuni siti di quotidiani locali, come La Prealpina: le condizioni dell'attore, comunque, dopo quattro giorni di ricovero sarebbero in miglioramento. Renato Pozzetto, originario di Laveno Mombello, avrebbe accusato un malore e sarebbe stato ricoverato prontamente. Le condizioni di salute stanno migliorando e al momento l'attore si troverebbe ricoverato nel reparto di Medicina generale. Renato Pozzetto in ospedale da quattro giorni Non è chiaro quale sia il malore che ha portato al ricovero di Renato Pozzetto, ma potrebbe essere lo stesso che l'attore aveva accusato due anni fa e per cui era stato ricoverato al San Raffaele di Milano. L'attore ha passato anche la giornata di Ferragosto in ospedale e, dopo aver abbandonato le scene, recentemente ha dovuto dire addio ad uno dei suoi fratelli maggiori, Ettore. Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Agosto 2022, 16:05

