Morto Renato Cecchetto, attore e doppiatore e voce di Shrek. Aveva 70 anni

Addio a Renato Cecchetto: aveva 70 anni, l'attore e doppiatore adriese (nativo di Baricetta) lascia una moglie e un figlio. A comunicarlo nella tarda serata di domenica 23 gennaio è il sindaco di Adria Omar Barbierato. «Ho appena appreso della scomparsa di Renato Cecchetto. Una notizia che lascia sgomento e dolore». Spiega il primo cittadino rattristato per la scomparsa di Cecchetto; persona nota, non solo ad Adria, ma in tutta Italia.

«Esprimo il mio personale cordoglio e quello di tutta la comunità adriese che rappresento, alla famiglia di Renato, alla moglie Miriam, al figlio, alla sorella e a quanti gli erano vicini. Renato era legato alla sua Adria, alla sua Baricetta, dove aveva vissuto con la famiglia fino all’età di vent’anni, per poi proseguire gli studi all’accademia nazionale d’arte drammatica “Silvio d’Amico” di Roma e intraprendere la carriera di attore di teatro, cinema e anche doppiatore».

Tantissimi i film nei quali ha recitato come Amici miei – Atto IIº e Fracchia la belva umana e molti altri i personaggi a cui ha prestato la voce come Cleveland Brown, Yeti in Monsters & Co. e tantissimi altri film Disney, tra i quali Shrek.

