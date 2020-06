“Il Regno”, l'opera prima di Francesco Fanule un po' "Non ci resta che piangere" un po' "Armata Brancaleone"

"Io vivevo meglio negli anni '70, ero meno controllato e più libero. Grazie al film ho avuto l'opportunità di vivere come desideravo, in un tempo più lento, senza scadenze pressanti". Max Tortora ha vissuto il set de Il regno, opera prima di Francesco Fanuele, come una rigenerante vacanza nel Medioevo. In questa avventura comica che ammicca a L'armata Brancaleone e Non ci resta che piangere, l'attore è il ciambellano di sua maestà Giacomo I, ovvero Stefano Fresi, appena salito al trono di un piccolo regno sulla Salaria in cui il tempo è tornato indietro all'anno 1000.



Giacomo ha ereditato dal padre appena morto la corona, i sudditi e tutte le contraddizioni di una comunità che ha adottato il baratto ma anche lo ius primae noctis. «Il mio personale paradiso – ammette Fresi – sarebbe rivisitare il passato e viaggiare tra le epoche. La mia famiglia ha origini nelle campagne sarde e quando ero bambino eravamo senza corrente elettrica, mentre l'acqua calda è arrivata solo due anni fa. Mi manca la solitudine della mia infanzia in quel posto magico». Il regno, sviluppato a partire dal cortometraggio di diploma del regista al CSC, sarà disponibile da venerdì su diverse piattaforme streaming. Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Giugno 2020, 19:31

