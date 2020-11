Magico record di "Ron Weasley": un milione di follower su Instagram in 4 ore per l'attore Rupert Grint

Quando hai fatto parte di una saga cinematografica tratta da una serie di libri conosciuta in tutto il mondo, ti può capitare di stabilire qualche record. Così è capitato a Rupert Grint, che sul grande schermo è stato l'indimenticabile migliore amico di Harry Potter, Ron Weasley. Fino ad oggi l'attore era sfuggito alle grinfie dei social network, ma alla fine ha ceduto al loro richiamo, facendo impazzire i fan del web. In sole 4 ore e un minuto ha infatti superato un milione di follower su Instagram, diventanto l'utente più rapido di sempre a raggiungere questo traguardo. Che abbia usato un po' di Felix Felicis o sia tutta farina del suo sacco, è certamente un risultato...magico!

Mercoledì 11 novembre, Rupert Grint ha fatto il suo ingresso ufficiale su Instagram, pubblicando una foto insieme alla figlia neonata, che ha chiamato proprio Wednesday: Mercoledì. «Ciao Instagram. Con dieci anni di ritardo ma sono qui», ha scritto l'attore. In soli 241 minuti (4 ore +1) ha superato un milione di follower, battendo il precedente record di David Attenborough, il più celebre dei divulgatori scientifici britannici. Il Piero Angela inglese si era iscritto qualche mese fa per sensibilizzare il popolo dei social media sull'emergenza climatica che minaccia la nostra esistenza sulla Terra (dopo aver realizzato anche due documentari a tema su Netflix insieme al Wwf). David Attenborough aveva raggiunto il milione di seguaci in 284 minuti, 43 in più rispetto a "Ron".

Tantissimi anche i like e i commenti, fra i quali spiccano quelli dei compagni del cast di Harry Potter. Tom Felton, che nella saga interpretava il rivale di Harry Draco Malfoy, ha scherzato scrivendo: «Era ora, Weasley». Nella vita reale i due sono grandi amici. James Phelps (il fratello maggiore di Ron, Fred Weasley, nei film) ha commentato invece con una sola parola: «Torrone». Emma Watson/Hermione Granger, compagna di Ron nella serie, non ha invece commentato: lei è stata la prima del trio a iscriversi sul social network, nel 2014. Daniel Radcliffe invece è ancora fuori: riuscirà il suo amico Ron a trascinare Harry Potter su Instagram?

