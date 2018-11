Venerdì 23 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Disney ha diffuso il primo trailer del film, la riedizione in live action del suo classico a cartoni animati che sarà nei cinema il prossimo anno. Laper Disney. Il trailer mostra una scena tale e quale all’inizio del cartone animato originale del 1994: uno dei più grandi successi nella storia recente Disney.LEGGI ANCHENella versione in lingua originale, le voci saranno di numerosi attori: Simba adulto sarà interpretato dal rapper Donald Glover, mentre l’attore James Earl Jones sarà di nuovo Mufasa, il padre di Simba; era già stato la voce del personaggio nel cartone animato uscito nel 1994. L’attore Chiwetel Ejiofor avrà il ruolo di Scar, lo zio cattivo, Seth Rogen e Billy Eichner saranno Pumba e Timon, John Oliver sarà Zazu.Basta uno sguardo per notare un elemento fondamentale: il remake appare molto somigliante all'originale, identico in diverse inquadrature. La colonna sonora è firmata da Hans Zimmer (già al lavoro sulla soundtrack del primo film) in collaborazione insieme a Beyoncè. Il film sarà nelle sale americane il 19 luglio 2019. Non si conosce ancora la data esatta dell'uscita italiana, che dovrebbe essere prevista per agosto.