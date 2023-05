Ray Stevenson, morto a Ischia l'attore di Star Wars: colpito da malore mentre girava un film. Aveva 59 anni

di Redazione web

Ray Stevenson, attore britannico 59enne, è morto stamani all'ospedale Rizzoli di Ischia: si trovava sull'isola da alcuni giorni per girare il film «Cassino a Ischia», diretto da Frank Ciota e in cui recita anche Ugo Dighero ed ha accusato un malore per cui è stato necessario il ricovero nella struttura ospedaliera isolana, sabato pomeriggio. Stamani le condizioni dell'attore, già molto serie al momento del ricovero, si sono aggravate e dopo poco è morto.

Chi era Ray Stevenson

Stevenson ha recitato in oltre venti film (tra cui Thor e Re Artù) ed era noto soprattutto per la sua interpretazione di Tito Pullo nella serie Roma prodotta da Bbc/Hbo.

Nel film che stava girando a Ischia interpretava Nic Cassino, un attore americano di action movies, ex campione di incassi, che viene in Italia alla ricerca di ispirazione per realizzare un film che lasci il segno.

Lunedì 22 Maggio 2023, 16:49

