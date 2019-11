Raoul Bova, morta la mamma: «Mi piace ricordarti così, risate, abbracci e fiori»

Mercoledì 27 Novembre 2019, 23:04

Grave lutto perL'attore ha perso la mamma e sul suoè apparsa una foto in cui sono insieme abbracciati. Nessuna notizia ufficiale, ma un tenero ricordo: «Mi piace ricordarti così mammina mia… Risate, abbracci e fiori…» Anche dall'account dsi evince la scomparsa della signora Rosa. «Grazie per la tua forza, la tua allegria, energia, carattere… Grazie per essere stata un’anima rock’ … come dicevo sempre io».Raoul ha pubblicato uno scatto in bianco e nero in cui è in sella a una motocicletta e dietro c'è la mamma che sorride e tiene in mano dei fiori. La compagna, invece, ha postato una foto del cielo. Tante le condoglianze da parte di fan e di personaggi dello spettacolo comee tanti altri.«Mi dispiace tanto! La mamma è sempre la mamma!. Non c’è età in cui ci si sente pronti a lasciarla andare… ma lei sarà sempre accanto a te!», il pensiero di Tosca D’Aquino. «Raoul non si smette mai di essere figli, e tua mamma è stata una madre molto molto fortunata ad avere un bambino come te. Tuoi Betta e Roberto», il messaggio del direttore di Novella 2000 Alessi e di sua moglie.L'attore ha perso il papà all’inizio del 2018 Bova. Del genitore aveva dichiarato: «Mio papà è riuscito a trovare un equilibrio zen, viveva in campagna coltivando e facendo l’orto con le sue caprette, stava bene, viveva da solo. Lui per me era un pilastro, non parlarci più mi ha fatto molto male».