«Quello che veramente importa": il film ispirato dalle attività filantropiche di Paul Newman

è un film diispirato all’operato di Paul Newman nel dare fiducia a bambini e ragazzi con gravi patologie. Il 100% del profitto del film sarà infatti devoluto a sostegno dei programmi di Terapia Ricreativa dell’Associazione Dynamo Camp, per bambini con patologie gravi o croniche.LEGGI ANCHE Laura Chiatti: «Ho sognato di cantare fin da piccola. Questo film è davvero "Un’avventura"» "Quello che veramente importa" racconta la storia di Alec (Oliver Jackson-Cohen), un giovane che vive in Inghilterra e lavora riparando apparecchi elettrici per conto di una società sull'orlo della bancarotta. Frequenta donne già impegnate e conduce una vita a dir poco dissoluta. La sua esistenza è un disastro completo finché un giorno suo zio Raymond (Jonathan Pryce) gli propone di ripagare tutti i suoi debiti. In cambio, Alec deve tornare per un anno alla casa di famiglia, in Nuova Scozia. Una volta a destinazione, con l’aiuto di Cecilia (Camilla Luddington) prova a cercare un nuovo lavoro, quando scopre casualmente di avere il dono di guarire le persone, anche se è il primo a non crederci. Nella lotta per comprendere le sue capacità sarà aiutato da Abigail (Kaitlyn Bernard) un’adolescente malata di tumore, che gli mostrerà quale sarà la strada da percorrere. Si troverà faccia a faccia con se stesso, il suo passato, la sua vita e, soprattutto, il dono di ispirare quelli intorno a lui a credere in qualcosa al di là di ciò che può essere spiegato.Associazione Dynamo Camp Onlus offre gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa Dynamo a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, affetti da patologie gravi e croniche, alle loro famiglie e ai fratelli e sorelle sani. Le attività si svolgono presso Dynamo Camp, a Limestre (Pistoia), accogliendo bambini da tutte le regioni d’Italia, e, attraverso i Dynamo Camp Programs, nelle maggiori città italiane in ospedali, case famiglia e associazioni. Dal 2007, l’Associazione ha gratuitamente ospitato 7.607 bambini in programmi per Soli Camper, 7.269 bambini e genitori nei programmi per le famiglie a Dynamo Camp e ha raggiunto coi Dynamo Camp Programs 20.840 bambini nelle principali città italiane, offrendo così i propri programmi a oltre 35.000 persone. Il network di Dynamo Camp comprende oltre 158 ospedali e associazioni in tutta Italia. L’Associazione ha formato dal 2007 6.420 volontari e ha oggi 55 dipendenti e 81 persone di staff stagionale.