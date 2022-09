Avati: «Ecco il mio Dante. A scuola lo fanno odiare, io ho voluto renderlo umano»

di Michela Greco

«Questo Dante è un film risarcitorio». Lo afferma con convinzione e orgoglio Pupi Avati mentre presenta ai cronisti la sua opera sul Sommo Poeta, covata per vent’anni e in arrivo finalmente in sala il 29 settembre. Con il conforto di una lunga schiera di consulenti (nei crediti appare anche l’Accademia della Crusca), Avati mostra un Dante giovane (Alessandro Sperduti), evocato da Boccaccio (Sergio Castellitto) che, nel settembre del 1350, a quasi 30 anni dalla morte del poeta, viene incaricato di portare dieci fiorini d’oro a sua figlia Beatrice, monaca a Ravenna, come risarcimento simbolico per gli ultimi, terribili, anni vissuti dal padre come esiliato. Un viaggio che diventa un pellegrinaggio alla scoperta dell’uomo, più che del poeta, compiuto ripercorrendo gli incontri con chi lo accolse e chi lo respinse.



