Morta Eunice Gayson: fu la prima Bond Girl

Addio alla prima Bond Girl: l'attrice britannica Eunice Gayson è morta a 90 anni. Lo riferisce la Bbc. La Gayson interpretò il ruolo di Sylvia Trench al fianco di Sean Connery nel primo film della saga, Dr No, nel 1962. E tra l'altro, contribuì alla nascita del più famoso slogan della spia: «Bond, James Bond».



La stessa attrice lo racconta. Sul set di una partita a carte in un casinò, al momento delle presentazioni, Connery avrebbe dovuto dire 'il mio nome è Bond, James Bond', ma sbagliò diverse volte dicendo 'Sean Bond' o 'James Connery'. Così la Gayson, su suggerimento del regista, portò via il collega per un drink e riuscì a calmarlo, e la scena venne girata. Nata nel Surrey nel 1928, fu l'unica 'Bond Girl' a partecipare a due film della serie. In precedenza aveva interpretato altri ruoli, come nel film horror del 1958 La Vendetta di Frankenstein.

