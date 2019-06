"Pretty Woman", Julia Roberts svela la verità sul finale: «L'epilogo doveva essere drammatico»

Morto Franco Zeffirelli, si è spento a 96 anni il regista di film come "Romeo e Giulietta" e "Gesù di Nazareth"

Sabato 15 Giugno 2019, 16:19

L'atmosfera fiabesca ha permesso afilm cult anni Novanta, di entrare nell'immaginario collettivo e nella storia del cinema. Eppure la pellicola con protagonistinon doveva finire così. Chi non ha mai sognato guardando la storia della prostituta Vivian, "salvata" e "coccolata" da un "principe azzurro" moderno, un uomo ricco e affascinante come Richard Gere? Eppure l'epilogo doveva essere drammatico. I protagonisti non avrebbero dovuto coronare il loro sogno d'amore.Nessun "happy ending", dunque. È la stessa attrice a rivelarlo in un'intervista a "Variety". «Il finale doveva essere triste e vero, con me che tornavo alla mia vita di sempre, scaricata da un'auto di lusso in un vicolo sporco e buio, dove mi lanciavano dei soldi... Per fortuna la casa di produzione è fallita».La sceneggiatura, a quel punto, è stata acquistata dalla«Preserocome regista - continua - e la storia è stata completamente rielaborata. Io ero stata già ingaggiata e mi tennero anche quando optarono per il finale romantico. Per mia fortuna», ha concluso la star. La Disney ha fatto di "Pretty Woman" quella commedia rosa che tutti conosciamo e che ha lanciato la Roberts nel panorama holliwoodiano.