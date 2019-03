Pretty Woman, il film non doveva finire così: cinque curiosità sulla trama e i protagonisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chi non ha sognato di incontrare l'amore e di cambiare vita guardando "? Il film cult ha lanciatonel cinema e dal 1990 continua a tenere incollati i telespettatori al piccolo schermo. La commedia romantica in cui una prostituta si innamora del suo cliente ricchissimo) e vive insieme a lui una favola, in realtà, doveva essere molto diversa. Ecco alcuni retroscena sulla prima sceneggiatura.I protagonisti dovevano essereL'attrice, tuttavia, aveva rifiutato la parte e anche altre colleghe non se l'erano sentita di interpretare la prostituta Vivian. Il rifiuto diha fatto la fortuna della Roberts. Per il ruolo dell'imprenditoreerano stati presi in considerazione diversi attori tra cui. Il regista scelse Gere e andò a casa sua per convincerlo. Il suo fascino e il sorriso di Julia hanno contribuito a rendere il film indimenticabile."Pretty Woman" doveva chiamarsi "3.000 $" e l'epilogo doveva essere drammatico. La protagonista nella prima sceneggiatura è una prostituta cocainomane che muore di overdose. La Disney chiese un riadattamento e un cambiamento nel finale.Il corpo della locandina del film non è quello di Julia Roberts ma della modella Shelley Michelle. La locandina uscì con la testa dell'attrice per un fotomontaggio.La collana che Edward regala a Vivian in una scena famosissima è uno dei gioielli più costosi della storia del cinema e vale infatti 250.000 dollari. Un addetto alla sicurezza ha monitorato costantemente le riprese.Nella scena in cui Richard Gere suona il pianoforte nella hall di un albergo, l'attore suona realmente e il brano è stato composto e arraggiato da lui.