Premio Vincenzo Crocitti International, da Maurizio Costanzo a Carlo Verdone: tutti i premiati del 2021

Si è tenuta la IX edizione del Premio Vincenzo Crocitti International. Ecco i 91 nomi degli artisti nazionali e internazionali premiati. L'autore e il direttore Francesco Fiumarella e il Comitato Direttivo del “Premio Vincenzo Crocitti International” hanno realizzato le Premiazioni 2021 inerenti la IX edizione di questo ormai notissimo ed ambito Premio Internazionale che ogni anno assegna riconoscimenti a decine di artisti ed intellettuali tra Esordienti, Emergenti, In Carriera (anche per la sezione estero) e i prestigiosi premi “Alla Carriera” destinati a volti noti e personalità che nel tempo si sono distinti per la loro attività nel mondo della cultura, dell’arte, del Cinema, Tv, giornalismo, musica, sport, web, danza, sport ecc..

Persistendo purtroppo il periodo di estrema delicatezza dal punto di vista della sicurezza mondiale causata dalla pandemia, la Direzione organizzativa ha scelto di fare anche questa edizione in modalità telematica con pubblicazione on line.

Il prestigioso riconoscimento che porta il nome dell’attore Vincenzo Crocitti (anche conosciuto come “IL VINCE”) è stato assegnato quest’anno, in via eccezionale, a 90 personaggi impegnati nelle discipline della cultura e dell’arte a 360 gradi, a conferma della continuità del Premio dedicato al noto caratterista ed attore apprezzato per la sua ineguagliabile simpatia ed umiltà ed amato da molti. L’intento di perseguire l’obiettivo delle premiazioni anche in quest’anno ancora così difficile, è stato principalmente quello di continuare a stimolare gli artisti e quanti dediti al mondo del cinema e della cultura per non abbattersi, per non rinunciare a credere nel loro lavoro, per continuare a sognare e come fanciulli credere che un mondo migliore si potrà sempre costruire.

I tantissimi Premi di questa edizione sono stati tutti fortemente voluti soprattutto dall’autore che insieme alla Direzione hanno meticolosamente visionato i curricula di migliaia di artisti e intellettuali nelle varie categorie compresi i candidati del bando on line che ha preceduto le assegnazioni in modalità virtuale.

Lavoro paziente e “certosino” visto la finalità del Premio, ovvero scegliere chi meritocraticamente poteva esserne il destinatario. E i meritevoli, (cercati fra decine e decine di partecipanti) sono come sempre tantissimi; una scoperta continua di persone che studiano, amano l’arte e la cultura, il cinema e la musica, lo sport, il canto, la danza, amano scrivere e creare… Un mondo di lavoratori, veri, si proprio così, veri… chi alle prime armi, chi già avviato, chi professionalmente realizzato da parecchi lustri; decine, centinaia di lavoratori che spesso non sono valorizzati come si dovrebbe; che lottano giorno per giorno per “sfondare quella porta” ed avere un po’ di spazio, di visibilità e riconoscimento che giustamente meritano ma che tarda ad arrivare o per molti a volte chissà se arriverà. Ed è proprio per tale motivo che nella continuità dello scorso anno, anche in questa edizione così speciale si è intenzionalmente voluto premiarne un gran numero quadruplicando le assegnazioni.

Una grande novità di quest’anno è l’istituzione della sezione “SPECIAL VINCE AWARD-MORALDO ROSSI” dedicata allo sceneggiatore, regista e scrittore Moraldo Rossi, aiuto ed “ispiratore” di Federico Fellini nonché grande amico. Moraldo è stato un instancabile sostenitore del Premio Vincenzo Crocitti fin dall’istituzione del 2013 in Campidoglio durante il quale lui stesso ha ricevuto il Premio Alla Carriera. Successivamente e fino al 2019 è stato assiduamente presente in qualità di testimonial a tutti gli eventi annuali in presenza. Moraldo, tornato recentemente “alla casa del Padre” era amico di famiglia dell’autore e del Comitato Premio e per tale ragione gli stessi hanno voluto dedicargli questa sezione speciale che annualmente, da questa edizione, premierà emergenti sceneggiatori, registi, scrittori.

Per il 2021 il Premio “Special VINCE Award- Moraldo Rossi” è stato assegnato a Regista Emergente Antonio Losito per il cortometraggio “Pappo e Bucco”.

La Direzione e l’autore Francesco Fiumarella ringraziano tutti i sostenitori del Premio, gli Sponsor storici, i Partner Storici (dal 2013) ed i numerosissimi nuovi Partners, i migliaia di amici social e followers, tutti i membri del Comitato Direttivo, i presentatori, i simpatizzanti, tutti gli artisti premiati anche di questa edizione, le personalità ed i vip che con grande entusiasmo e riconoscenza hanno gradito ricevere il Premio che porta il nome di Vincenzo Crocitti. Grazie al presidente Odilio Buzzoni e alle sue “Miss Straniera d’Italia” per il fattivo contributo; Grazie ai giornalisti della carta stampata ed on line ed a tutti i media e Tv anche web che seguono il Premio da sempre come la Rai. Grazie al tenore Patrick Salati che anche in questa edizione ha voluto eseguire il Nessun Dorma di Puccini, sigla storica del Premio e sulle note di “All’alba Vincerò” si unisce a tutta la Direzione del Premio per augurare un Sereno Natale e un prospero Anno Nuovo con l’auspicio di vederci tutti in presenza per la prossima edizione del Premio.

Elenco Premiati 2021:

MAURIZIO COSTANZO - "Premio Alla Carriera Giornalista - Conduttore Radio-Tv - Scrittore - Regista - Sceneggiattore"



CARLO VERDONE - "Premio Alla Carriera - Attore - Regista - Sceneggiattore"



ALESSANDRO HABER - "Premio Alla Carriera - Attore - Regista - Cantante"



ANDREA RONCATO - "Premio Alla Carriera - Attore"



AUGUSTO ZUCCHI - "Premio Alla Carriera - Attore - Regista - Sceneggiattore - Drammaturgo"



SERGIO D’OFFIZZI - "Premio Alla Carriera - Direttore della Fotografia"



GINO USAI - "Premio Alla Carriera - Attore - Produttore"



GIOVANNI PETRUCCI - "Premio Alla Carriera - Attore - Doppiatore - Direttore del Doppiaggio- Dialoghista"



GIANNI MAMMOLOTTI - "Premio In Carriera - Direttore della Fotografia"



FRANCESCO BRUNI - "Premio In Carriera - Sceneggiattore - Regista"



DANIELE CIPRÌ - "Premio in Carriera - Direttore della Fotografia - Regista - Sceneggiatore"



VALERIO MASTANDREA -" Premio in Carriera - Attore - Regista"



PINO QUARTULLO - "Premio In Carriera - Attore - Regista - Sceneggiattore - Doppiatore"



ALESSANDRO PONDI - "Premio in Carriera - Regista - Sceneggiattore"



PIETRO SARUBBI - "Premio in Carriera - Attore"



LUIGI DI FIORE - "Premio in Carriera - Attore - Regista"



RAFFAELE BURANELLI - "Premio in Carriera - Attore - Regista - Sceneggiattore"



MARTINE BROCHARD - "Premio Alla Carriera di Attrice Internazionale - Menzione Speciale come Scrittrice"



STEFANO AMBROGI - "Premio In Carriera - Attore"



BRUNO PAVONCELLO - "Premio in Carriera - Attore"



NINNI BRUSCHETTA - "Premio in Carriera - Attore - Regista Teatrale - Sceneggiattore"



LILLI MANZINI - "Premio in Carriera - Doppiatrice - Direttrice del Doppiaggio - Attrice"



FRANCESCO PANNOFINO (foto sopra) "Premio in Carriera - Attore - Doppiatore - Direttore del Doppiaggio"



LUCA WARD - "Premio in Carriera - Attore - Doppiatore - Direttore del Doppiaggio"



ROBERTO CHEVALIER - "Premio in Carriera - Attore - Doppiatore - Direttore del Doppiaggio"



ROBERTO PEDICINI - "Premio in Carriera - Attore - Doppiatore - Direttore del Doppiaggio"



ROSARIO ERRICO - "Premio In Carriera - Regista"



TONY MORGAN - "Premio in Carriera - Attore"



MAMADOU DIOUME "Premio in Carriera - Attore - Regista Teatrale"



ROBERTA AMMENDOLA "Premio in Carriera - Giornalista - Conduttrice"



MINO SFERRA "Premio in Carriera - Attore"



MANUELA TEMPESTA "Premio in Carriera - Sceneggiatrice - Regista"



ANTONIO LOSITO "Premio in Carriera - Regista"



DENNIS FANTINA "Premio in Carriera - Cantante"



MAX ANGIONI "Premio Emergenti - Attore - Cabarettista"



CAROLA CAMPAGNA - "Premio Emergenti - Cantante"



SIMONE GALLO - "Premio in Carriera - Attore - Comico - Presentatore"



GISELLA FARININI - "Premio in Carriera - Pittrice Contemporanea"



FABIO MASSA - "Premio in Carriera - Attore - Regista - Sceneggiatore"



MICHELE CIOFFI - "Premio Emergenti - Scrittore"



ROSANNA BARBERA - " Premio Esordiente - Cantante"



MAURO DEL VECCHIO - "Premio Emergente - Attore"



ANDREA PAONESSA - "Premio Emergente - Autore - Regista"



GIANNI ROSATO - "Premio in Carriera - Attore"



FEDERICO BALDINI - "Premio Emergente - Attore"



ANDREA LOMBARDI - "Premio Emergente - Attore"



ANTONIO PELLEGRINI - "Premio in Carriera - Attore"



SIMONA DI SARNO - "Premio Emergente - Attrice"



MATTEO CAPRIGLIONE -" Premio - Prestigiatore - Illusionista"



MAURO MASCITTI - "Premio Alla Carriera di Ballerino - Attore Emergente"



CATERINA BOCCARDI - "Premio Emergente - Attrice - Scrittrice"



ANNALISA INSARDÀ - "Premio in Carriera - Attrice"



SALVATORE MAZZA - "Premio in Carriera - Attore"



LUIGI NICOLAS MARTINI - "Premio Emergente - Attore"



LORENZO CALVANI - "Premio Emergente - Poeta"



RINO RODIO - "Premio Emergente - Attore"



PIERO GURRIERI - "Premio Emergente - Attore"



ANNALISA CALANDUCCI - "Premio Emergente - Attrice"



VALENTINA CESARIO - "Premio Sceneggiatrice - Emergente"



FRANCESCO AMORUSO - "Premio Emergente - Scrittore"



PAOLA BARZI - "Premio Emergente - Attrice"



FRANCESCO MUSTO - "Premio Emergente - Attore - Regista"



LUIGI CONVERSO - "Premio Emergente - Attore"



VALENTINA GALDI - "Premio Esordienti - Sceneggiatrice - Regista"



GIOELE SERPILLI - "Premio Emergente - Imitatore"



FEBE CECCARINI - "Premio Emergente - Cantante"



ANTONINO MORABITO - "Premio Emergente - Attore"



GIANCARLO LONGO - "Premio Emergente - Attore"



FRANCESCO BAX - "Premio In Carriera - Autore e Danzatore Contemporaneo"



MARIO DE MARI - "Premio Emergente - Attore"



KRIS MARTANO - "Premio In Carriera - Cantante - Manager - Produttrice Musicale"



PAOLA RUBINO - "Premio Emergente - Attrice"



DUILIO A.VACCARI - "Premio in Carriera - Attore"



FILIPPO FRANCESCO LONGO - "Premio Esordiente - Attore"



GIANLUCA RONCATO - "Premio Emergente - Artista Televisivo"



SARA MONTESANTO - "Premio Emergente - Cantante"



MARCO CIORBA - "Premio In Carriera - Rumorista Cinematografico"



VINCENT PAPA - "Premio Emergente - Attore - Menzione Speciale Pittore"



DENNIS MANZI - "Premio Presigiatore - Illusionista"



ANITA TAFRA - "Premio Make Up Artist"



FABIO VASCO - "Premio Emergente - Attore - Regista"



DESIRÉ SARA SERVENTI - "Premio - Blogger"



KASSIM YASSIN SALEH - "Premio in Carriera - Regista - Autore"



FERDINANDO MADDALONI - "Premio in Carriera - Autore - Regista - Attore"



GIANFRANCO ZEDDE - "Premio Emergente - Imitatore"



FRANCESCA ROMANA D’ANDREA - "Premio in Carriera - Conduttrice Radiofonica - Cantante"



MARILINA MARINO - "Premio Emergente - Attrice"



MANUEL RULLI - "Premio Emergente - Attore"



MAHEYA COLLINS - "Premio in Carriera - Cantante"



SANDRO BARBIERI - "Premio in Carriera - Musicista - Produttore Mudicale"



SOPHIE LLOYD - "Premio estero - Guitarist Composer - Performer - Social Media Content Creator"

