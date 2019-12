Playmobil-The Movie, parla J-Ax : «Mi diverte doppiare il cattivissimo imperatore Maximus»

Venerdì 13 Dicembre 2019, 09:23

Il prossimo 31 dicembre arriverà in Italiae, il primo lungometraggio ispirato agli amati e pluripremiati giocattoli che da oltre 45 anni ispirano e coinvolgono migliaia di bambini in tutto il mondo. Il film, ricco di umorismo e azione, combina personaggi accattivanti ed esilaranti, avventure elettrizzanti e scenari mozzafiato in questa storia animata dai buoni sentimenti.Trai protagonisti della versione italiana c'è J-Ax, che doppierà il "cattivissimo" Imperatore Maximus. «Mi diverte doppiare il cattivo imperatore – spiega il rapper milanese – Maximus è un dittatore viziato che nasconde però la sua parte infantile e tenera tanto da credere di poter controllare il popolo dandogli un grande spettacolo da guardare. È un personaggio controverso che odi e ami allo stesso tempo e per me che non faccio il cinema ma il cantautore è una nuova sfida su cui cimentarmi».Con un prologo e un epilogo in live-action,è incentrato su una giovane ragazza di nomeche intraprende un viaggio epico dopo che suo fratello minore Charlie scompare nel vasto e meraviglioso mondo animato di PLAYMOBIL. Mentre Marla cerca di trovare suo fratello in questo regno magico, incontra un gruppo straordinario di personaggi, tra cui l’amichevole camionista Del, l'agente segreto Rex Dasher, una moderna fata madrina e l'imperatore avido di potere Maximus. Dopo aver ritrovato il fratello, le sue avventure insegnano a Marla a liberarsi dalla sua strutturata vita da adulta, a riconnettersi con i suoi sogni d'infanzia e godere delle infinite possibilità della sua immaginazione.