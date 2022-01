Pio e Amedeo, incassi da record. Con loro risorge il cinepanettone

Hanno ammazzato il cinepanettone, il cinepanettone è vivo. Ora tocca solo capire se Pio e Amedeo vogliono diventare i nuovi De Sica e Boldi e prendere l’eredità della geniale trovata di Aurelio De Laurentiis, il film natalizio che di solito è un pacco per la qualità al massimo mediocre ma che sa traghettare in sala un popolo che le poltroncine rosse altrimenti le snobba per il resto dell’anno. La ricetta del loro “Belli Ciao” è quella: una trama che mette di mezzo le differenze regionali e sociali, due protagonisti e relative famiglie, gioco di dialetti e rimpatriata imprevista. Da Checco Zalone prendono invece la collocazione, non più natalizia – Aurelio e soci di solito il record lo facevano il 26 dicembre - ma capodannesca, a togliersi dal sovraffollamento di film sotto l’albero.

Avrebbero anche le ambizioni di Luca Medici – e l’ex produttore di entrambi come scopritore: diamo a Pietro Valsecchi quello che è di Mr. Taodue – ma di quelle non troviamo traccia: il film ha una comicità vecchiotta, prevedibile e decisamente edulcorata e moderata rispetto alle scorribande televisive del due. Già, Pio e Amedeo che hanno fondato tutto su un umorismo gretto e feroce, i due che in prima serata su Mediaset hanno urlato la propria battaglia contro i radical chic e i benpensanti benparlanti, al cinema sono diventati i comici del Mulino Bianco. E ha funzionato, visto che il primo gennaio han messo sotto “Spiderman” (uno che nei 15 giorni precedenti ha sfiorato i 20 milioni di euro di incasso sotto Covid) e l’attesissimo “Matrix Resurrections”. Hanno capito i due – e Gennaro Nunziante, già sodale nei successi di Zalone e Rovazzi, oltre che dei primi Ficarra e Picone, non sottovalutiamo il suo ruolo in tutto questo – che il pubblico, soprattutto ora che di ridere anche grossolanamente c’è un bisogno disperato (pensate al successo di “Lol” su Amazon Prime), era orfano di una coppia che facesse ridere un tanto al chilo, senza pensieri e sovrastrutture, dai grandi ai piccini. Grande intuizione che ha trovato partner imprevisti ma neanche tanto: Vision come distribuzione, che sulla commedia – va detto un po’ più sofisticata – ha giocato i suoi successi e parte del suo posizionamento distributivo a partire dalla gestione Maccanico, e Fremantle in produzione (Lorenzo Mieli, da X Factor ai Papi di Sorrentino) che da anni quel che tocca diventa oro. Un’eccellente operazione industriale che di artistico ha poco e che ci dice, come fa Spiderman, che la partita post Covid si gioca su poche idee, canoni espressivi radicati ed elementari, buone alleanze imprenditoriali. Non è cinema? Vero, ma potrebbe pur sempre salvarlo.

