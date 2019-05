Phaim Bhuiyan, la seconda generazione di italiani racconta il Paese in Bangla, con Pietro Sermonti

Se Rebibbia ha trovato il narratore in Zerocalcare, ora anche Tor Pignattara ha il suo cantastorie. Si chiama Phaim Bhuiyan, ha 22 anni ed è il ragazzo italiano - e musulmano - di origini bengalesi che ha scritto, diretto e interpretato Bangla, commedia romantica interculturale in sala dal 16 maggio.



Con qualche parentela con Cuori puri e La ragazza del mondo (questioni di religione), questa opera prima sorprendente per freschezza e personalità racconta, “semplicemente” di un ragazzo (il regista-protagonista) che si innamora di una ragazza (Carlotta Antonelli). Ma la famiglia bengalese di lui è molto tradizionalista e lui stesso non sa come gestire le aspettative dei suoi genitori - e le sue - nel conflitto tra il suo desiderio e l’Islam, che chiede la castità fino al matrimonio. Il padre di lei, invece, è un genitore di Roma nord piuttosto atipico, interpretato con “un’amichevole partecipazione” da Pietro Sermonti, ex Medico in famiglia e Stanis di Boris. Talmente entusiasta del progetto che “con solo due pose - dice - metto Bangla nella top five dei miei fiori all’occhiello”.



Pietro, quanto è importante un film come Bangla nell’Italia del 2019?

«Fondamentale. Aspettavo da 20 anni che un italiano di seconda generazione raccontasse il nostro paese e trovo fantastico che Phaim lo abbia fatto con ironia e disincanto. Mi sono molto immedesimato nella sua goffaggine molto romana».



Oltre al confronto tra la comunità bengalese e quella italiana, c’è quello tra Tor Pigna e Roma Nord...

«Il paradosso è che ci identifichiamo in comunità sempre più piccole. Finiremo per fare le elezioni nei condomini, poi nelle scale. Il bello del mio personaggio, però, è che non è come Spencer Tracy in Indovina chi viene a cena, ma una specie di fricchettone di Roma nord: anche qui cadono i pregiudizi».

Il fatto più significativo di Bangla, probabilmente, non è che racconti la seconda generazione, ma che lo faccia proprio per voce di un “2G”.



«Non vedevo l’ora che accadesse. Penso che questo film ci riguardi tutti. Che ci piaccia o no, dobbiamo aprirci agli altri con curiosità e stupore. E anche evitare il politicamente corretto estremo: si può essere stronzi da bianchi, da neri, da gialli o da verdi. Si parla di individui, non di categorie».

In Bangla a essere chiusa è soprattutto la famiglia di lui.

«È un valzer di pregiudizi, ma è normale che una comunità di espatriati, nei primi anni, sia stringa intorno alle sue tradizioni. Mio padre Vittorio (scrittore, traduttore, regista di cinema e teatro, ndr), divideva il mondo in due categorie: quelli che stanno male e vogliono stare meglio, che considerava suoi fratelli, e quelli che stando male vogliono che anche gli altri stiano male, che considerava suoi nemici».

Il tema forte, inutile ripeterlo, è lo ius soli.



«Non concederlo è un capriccio crudele e sadico. Credo che l’antidoto più potente siano gli asili, dove si cresce insieme nelle differenze: è l’esperienza che ho fatto io 30 anni fa frequentando la scuola francese a Roma, dove i miei vicini di banco erano senegalesi e ivoriani figli di diplomatici. Una gran fortuna».

Dove ti vedremo prossimamente?

«In estate girerò una miniserie tv in Puglia».

