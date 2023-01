Marcello e Le vele scarlatte: «Amo la magia, senza sogni non esiste nulla»

di Valerio Di Marco

Il nuovo film di Pietro Marcello è il suo primo francese. “Le vele scarlatte”, al cinema dal 12 gennaio, è liberamente ispirato al romanzo dello scrittore russo Aleksandr Grin ed è una storia popolare ambientata nel periodo tra le due guerre mondiali in cui il regista di “Martin Eden” riesce a tenersi in equilibrio tra il fiabesco e il neorealista.

Normandia. La giovane Juliette (Juliette Jouan), orfana di madre, vive in una fattoria insieme al padre Raphaël (Raphaël Thiéry), un reduce dal primo conflitto bellico nonché falegname, all’interno di una piccola comunità matriarcale guidata da una vedova di buon cuore. Appassionata di musica e canto, Juliette ha uno spirito solitario e per questo è malvista in paese, come tutta la famiglia allargata di cui fa parte. Un giorno, lungo la riva di un fiume, una maga le predice che delle vele scarlatte arriveranno per portarla via da lì e lei non smetterà mai di crederci.



