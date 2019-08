Piero Tosi, morto il costumista premio Oscar: storico sodalizio con Zeffirelli e Visconti

Si è spento oggi a Roma il costumista e premio Oscar alla carriera 2013 Piero Tosi: era nato a Sesto Fiorentino (Firenze) nel 1927. A darne notizia la Fondazione Franco Zeffirelli che ricorda la lungo amicizia e il proficuo sodalizio tra Tosi e il regista fiorentino. Tosi è stato storico costumista di Visconti.

L’artista ha lavorato per diversi anni con il titolo di costumista teatrale ma si è poi affermato soprattutto nel cinema. Ha collaborato al fianco di importanti e famosi registi che hanno contribuito a fare la storia del cinema italiano, come Luchino Visconti, Vittorio De Sica, Federico Fellini, Mauro Bolognini, Liliana Cavani, Franco Zeffirelli e Pier Paolo Pasolini.



Tosi ha operato presso alcune tra le principali sartorie teatrali di prestigio, come quella di Umberto Tirelli, a distanza di anni dalla scomparsa di quest’ultimo, Tosi è ancora in collaborazione con tale sede.



Per molti anni ha insegnato alla Scuola nazionale di cinema presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, che nel 2008 gli ha dedicato il documentario diretto da Francesco Costabile L'abito e il volto - Incontro con Piero Tosi, vincitore del premio del pubblico al Biografilm Festival.

Sabato 10 Agosto 2019, 11:26

