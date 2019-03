Favino è Craxi: l'incredibile somiglianza nel film "Hammamet" Foto

nel nuovo film di Gianni Amelio, '', prodotto da Pepito Produzioni con Rai Cinema, distribuito in Italia da 01 Distribution. Come testimonia la foto di scena (sul sito www.adnkronos.com), l'attore che incarna l'ex presidente del consiglio e segretario del Partito Socialista italiano, è stato truccato in modo così stupefacente da sembrare davvero Craxi.Ci sono voluti mesi e mesi di prove per arrivare a questo risultato basato su una tecnica messa a punto da truccatori italiani che hanno studiato in Inghilterra. Sin da settembre hanno dato il via allo studio dei calchi per poi arrivare alla incredibile somiglianza che le foto mostrano. Due scatti in cui Pierfrancesco Favino interpreta un momento clou della vita di Craxi, l'attimo prima di salire sul palco per l'apertura del famoso Congresso del Psi, svoltosi a Milano negli ex locali dell'Ansaldo nel 1989. Le riprese del film, sceneggiato da Amelio con Alberto Taraglio, sono iniziate ieri, lunedì 18 marzo. La pellicola ricostruisce, con personaggi ispirati alla realtà e con personaggi di fantasia, la caduta di un uomo di Stato italiano (ispirato alla figura di Bettino Craxi). Un racconto più privato che pubblico, dove si scava nei sentimenti per illuminare i fatti. Il film è interpretato da Pierfrancesco Favino, Renato Carpentieri, Claudia Gerini, Livia Rossi, Luca Filippi.