Pieraccioni, canzone d'amore per Meghan Markle e l'invito in Toscana a mangiare il "lampredotto"

«A me mi garbi, Meghan Markle, se lasci il principe ti aspetto qui in Toscana» è una vera e propria, quanto inaspettata, canzone d'amore che il regista-attore, Leonardo Pieraccioni, dedica alla moglie del principe Harry, dal suo profilo Instagram.

Si sa che Pieraccioni ha sempre avuto belle e bravi attrici protagoniste dei suoi film, e magari visto che la Merkle ha un passato di attrice, potrebbe essere un modo per attirare la sua attenzione professionale.

«E stai tranquilla la mi' nonna non è regina, fumava il sigaro smoccolando la mattina...» prosegue con ilarità la canzone di Pieraccioni.

Leonardo Pieraccioni e il caldo, la gag social col ventilatore: cosa ha scritto

La canzone per Meghan

E Pieraccioni oltre alla sua simpatia, non manca di offrire a Meghan le prelibatezze culinarie della Toscana, tra cui l'iconico panino al lampredotto, che anche una principessa non può che digerire in un solo modo. Vedere il video per scoprire come.

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Settembre 2022, 15:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA