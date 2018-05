Giovedì 3 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, giornalista, critico cinemtografico e direttrice del mensile di cinema, ha rassegnato poche ore fa le proprie dimissioni da presidente della. Le deleghe per la guida della Fondazione - che ha come diretta emanazione la- vanno, ad interim, alla vice presidentegiornalista, attuale vice presidente, e membro del Consiglio di Amministrazione dell’ente dal 2015.La Detassis è da inizio 2018 presidente e direttore artistico Fondazione. Le sue dimissioni sono state presentate al termine della presentazione del bilancio consuntivo 2017 della Fondazione Cinema Per Roma, che si chiude in pareggioIl Collegio dei Fondatori, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale salutano e ringraziano con profonda stima Piera Detassis, ritenendo fondamentale il ruolo svolto dalla Presidente uscente nello sviluppo della Fondazione, attraverso il progetto CityFest, e della Festa del Cinema, della quale è stata uno dei protagonisti fin dalla sua nascita nel 2006, prima come membro della direzione artistica, poi come Direttore Artistico (fino al 2011), infine come Presidente dal 2015 al 2018.