Pet Sematary: la trama, il cast, il trailer del film dal 9 maggio al cinema

tratto dall’omonimo romanzo di, torna al cinema (dal 9 maggio). E’ infatti la seconda volta che viene adattato per il grande schermo. La prima fu nel 1989, ed il titolo italiano erapochi anni dopo l’uscita del libro (1983) che divenne un best-seller. A 30 anni di distanza ecco il remake diretto a quattro mani da Kevin Kölsch e Dennis Widmyer, e pare che il celebre scrittore americano ne sia entusiasta.Il film racconta del Dr. Louis Creed (), che ha traslocato insieme alla famiglia, moglie e due figli, da Boston ad una cittadina del Maine, vicino alla quale si trova un cimitero, nascosto in un bosco, che ha del misterioso. Ciò che accade a chi vi viene sepolto, lo scoprirà ben presto il protagonista del film, a cui una tragedia inaspettata, lo costringerà a rivolgersi al bizzarro vicino. Varcare la soglia del cimitero infatti, scatenerà delle reazioni pericolosi e conseguenze tragiche per la famiglia Creed.Il film può contare su attori di buon livello, fattore insolito per una pellicola. Il protagonista è Jason Clarke, che recentemente ha lavorato ne Il pianeta delle scimmie, in First Man (con Ryan Gosling) ed in passato in Nemico Pubblico di Michael Mann ed Il Grande Gatsby. Nella parte del vicino di casa John Litgow, attore di lungo corso, più caratterista in tanti film, che protagonista, (Cliffhanger, The Accountant, The crown) mentre la moglie del protagonista è stata affidata a Amy Seimetz.