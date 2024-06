Elena Sofia Ricci, Michele Placido e Sergio Martino premiati speciali della Pellicola D'oro

di RedazioneWeb

A seguito della presentazione delle nomination e dei premi speciali per la XIV Edizione 2024 realizzata con successo presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, condotta dall’attrice Antonella Fattori, il 24 maggio scorso alla presenza di importanti autorità istituzionali: il Vice Capo di Gabinetto del Mimit la Dott.ssa Elena Lorenzini, il Presidente della Commissione Cultura On. Federico Mollicone, il Commissario Straordinario della FilmCommissionLazio Mariella Troccoli, la Dott.ssa Valeria Allegritti dello staff della Segreteria Assessore alla Cultura Comune di Roma, la Dott.ssa Francesca Baudi delegata dalla Senatrice Borgonzoni, il Presidente del MEI Paolo Masini, il Direttore delle Produzioni RAI Marco Cunsolo, per conto dell’Associazione ANICA l’Avv. Andrea Canali, il Presidente dell’Associazione Via Veneto la Dott.ssa Elisabetta Calò e l’Avv. Giovanna Silvaggi, per l’Associazione APA il Produttore Federico Scaldamaglia.

Nei Vari interventi di soddisfazione e di apprezzamento al premio, ci teniamo a sottolineare le parole del Dott. Marco Cunsolo (Direttore delle Produzioni RAI): «Ogni candidatura rappresenta un riconoscimento del talento, dell’impegno e della passione che avete riservato nei vostri progetti. Indipendentemente dal risultato di questa sera, ciascuno di voi è già un vincitore. Questo, per me è il vero premio, vi ringrazio per la vostra dedizione, passione e continuate a raccontare storie ed a sfidare i confini dell’arte regalandoci la bellezza del cinema. Buona fortuna a tutti voi sperando di poter estendere in futuro, magari qualche candidatura anche al mondo televisivo, non da meno per impegno e dedizione».

Vogliamo ricordare due giovanissimi attori inseriti nella cinquina e presenti durante la serata: Greta Gasbarri per il film “Mia” e Gianmarco Franchini per il film ”Adagio”.

L'organizzazione della cerimonia di premiazione del prestigioso premio de "La Pellicola D'oro" avverrà il 15 giugno ore 20:30 nella storica ed affascinante via Veneto a Roma (altezza Porta Pinciana, isola pedonale per l’evento).

I protagonisti della serata

Protagonisti della serata, condotta da Sabina Stilo, saranno le maestranze e gli attori votati da una giuria composta da 260 professionisti e tecnici che hanno acquisito le nomination per la sezione Cinema e Fiction. Senza dimenticare il premio giovani e, come ogni anno, sono stati definiti i premi speciali alla carriera a gli attori Michele Placido, Elena Sofia Ricci e al regista Sergio Martino.

Il premio cinematografico, promosso ed organizzato dall’Ass.ne Culturale “S.A.S.

«Ci teniamo a ringraziare il Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ci ha ospitato sottolineando l’importanza, con questa occasione, di dare un valore aggiunto al premio consegnando a tutti i candidati inseriti nelle nomination, l’attestato de La Pellicola d’Oro - dichiara Enzo De Camillis, ideatore del premio - Durante la cerimonia di premiazione avremmo molti ospiti del settore cinematografico e delle istituzioni, ricordando via Veneto negli anni della “dolce vita"».

