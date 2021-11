Paul Rudd è l'uomo più sexy del mondo: People incorona 'Ant Man'

Paul Rudd è l'uomo più sexy del mondo. L'attore, sceneggiatore, produttore cinematografico e comico statunitense, 52 anni, originario del New Jersey, è stato incoronato da People nell'ambito della sua classifica annuale.

La rivista gli ha anche dedicato la copertina definendolo «meraviglia di un uomo». Rudd è rimasto sbalordito dalla notizia e umilmente ha detto che ci sono altre persone che meriterebbero il riconoscimento.

«Ho la consapevolezza - ha detto - che quando si saprà che sono stato scelto io, la gente esclamerà 'Cosa?'. Non è falsa modestia. Ci sono così tante persone che lo meritano».

Nonostante il successo, Rudd, che di recente ha ritrovato Will Ferrell per la nuova serie di Apple TV+ 'The Shrink Next Door', ha detto di vivere felice con la moglie Julie, e i figli Jack e Darby. «Ora spero di essere finalmente invitato ad una di queste cene sexy con Clooney e Pitt e B Jordan - ha detto scherzando -. Immagino che sarò su molti più yacht. Non vedo l'ora di passare più tempo su uno yacht». E ha aggiunto scherzando che si farà stampare i bigliettini da visita con il titolo di uomo più sexy del mondo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Novembre 2021, 21:35

