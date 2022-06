Paul Haggis, le accuse choc della ragazza: «Mi ha detto di andarlo a trovare in Puglia, poi l'incubo»

Sono accuse pesanti quelle rivolte al regista premio Oscar Paul Haggis, accusato di stupro da una ragazza di 28 anni inglese e in stato di fermo a Ostuni, in Puglia. «Mi ha chiesto di andarlo a trovare in Puglia, era a Ostuni per dirigere un festival del cinema. Mi ha invitato lì, per passare qualche giorno insieme», avrebbe riferito la vittima agli investigatori. Una telefonata tra amici, tra due persone che si conoscevano da tempo, sottolinea oggi il Quotidiano di Puglia.

Paul Haggis accusato di stupro, il premio Oscar respingerà le accuse davanti al gip

Un invito all'apparenza innocuo, ma che poi si sarebbe rivelato una trappola, stando al racconto della giovane. Arrivata in Puglia, la 28enne ha preso alloggio in un b&b poco lontano dall'hotel in cui si trovava Haggis: per tre giorni, in quella stanza, si sarebbe consumato l'incubo. Haggis stesso aveva accompagnato poi la ragazza in aeroporto a Brindisi, convinto che fosse tornata a casa: ma la 28enne nel frattempo ha denunciato tutto alla polizia e il regista deve fare i conti con un'accusa di violenza sessuale aggravata e lesioni personali aggravate.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Giugno 2022, 10:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA