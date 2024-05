Papa Francesco attore in Sister Act 3? Whoopi Goldberg gli offre una parte: «È un fan del film, è il mio modo per ringraziarlo»

di Redazione Web

Papa Francesco diventerà attore, forse. Whoopi Goldberg, la protagonista di Sister Act, ha spiegato come, durante l'udienza avuta con il Pontefice a ottobre, gli abbia proposto di prendere parte al sequel della pellicola. L'attrice lo ha rivelato nella puntata di mercoledì, 8 maggio, del programma The Tonight Show di Jimmy Fallon.

L'intervista

A ottobre l'attrice aveva scritto sui social: «Immaginate Sister Act e tutte le suore in piedi che aspettano il Papa che esce. Forse accadrà nel mio prossimo film.

Il post, pubblicato su Instagram, ha subito insospettito i fan dell'arrivo di un nuovo progetto. E poco dopo l'attrice ha rivelato la lavorazione del terzo film della saga di Sister Act, che uscirà nel 2025 su Disney+ e su Sky. Durante la trasmissione, però, Whoopi Goldberg non ha rivelato la risposta del Santo Padre. Probabilmente non accetterà l'invito di Whoopi, visto che si sta preparando già per il Giubileo del prossimo anno.

Una cosa però è certa. «Il Santo Padre è un appassionato di queste prime due pellicole e volevo ringraziarlo - ha detto l’attrice al programma, raccontando l'incontro avuto con Papa Francesco - ho cercato di incontrarlo per circa 10 anni. Ogni volta dicevo "Ok, lo faremo", ma poi mi imbattevo in qualcosa e poi non potevo farlo e cancellavano l'incontro».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Maggio 2024, 14:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA