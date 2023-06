Paola Minaccioni al cinema nel "Matrimonio mostruoso": «Gli umani? Fanno più paura dei mostri»

di Valerio Di Marco

Mostri horror, ma anche umani. È un vero “mostriario”, la nuova commedia fantasy/grottesca di Volfango De Biasi in stile famiglia Addams e in uscita nelle sale domani, 21 giugno, primo giorno d’estate. “Un matrimonio mostruoso”, sequel di “Una famiglia mostruosa”, è leggero ma potrebbe inaugurare un nuovo filone per il cinema italiano, quello dei blockbuster estivi, le uscite in grado di richiamare il pubblico anche nei mesi in cui solitamente si va al mare. Una commedia corale con un cast ricchissimo di cui fa parte anche Paola Minaccioni, che veste i panni di Brunilde, strega alle prese con la perdita dei poteri, poiché in età da “stregopausa”.

Paola Minaccioni, come si è trovata nei panni del suo personaggio?

«Benissimo. Il ruolo non ha molti agganci alla commedia classica, Brunilde è una persona snob, incattivita dalla vita, quindi sulla carta non ci sono molti motivi per essere simpatici e divertenti, e pertanto è stata una sfida trovare le dinamiche psicologiche per far ridere. Il personaggio diverte per la sua fragilità».

Nel film la sua rivale in amore è una donna più giovane che, al contrario di lei, è nel pieno dei poteri. In generale, sfiorendo con l’età, la donna in un certo senso perde i suoi poteri?

«Succede anche ai maschi.

C’è un filo che lega storie leggere come questa alla grande tradizione della commedia all’italiana?

«Il filo è che le commedie vanno scritte bene, con senso, profondità, agganciate alla realtà. Devono parlare dell’oggi, avere una funzione catartica, e più lavori con i grandi maestri, più ti puoi divertire perché i testi sono scritti bene e i personaggi ben delineati».

Lei è un’appassionata del genere horror?

«Non sono una fan però quando i film fantasy sono fatti bene mi piacciono. Apprezzo molto che in questo film si usi il grottesco, la farsa, per parlare di problemi che hanno tutti gli umani. Il genere è quello, ma l’argomento è molto riconoscibile per tutti».

Secondo lei alla fine sono più mostri i vampiri o gli umani?

«In questo caso più gli umani, sicuramente».

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Giugno 2023, 06:25

